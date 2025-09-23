نظرة على مخطط الغاز الطبيعي(24.03.2022)
تسببت تعليقات الرئيس الروسي في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أمس. قال بوتين إنه أمر شركة غازبروم بالاستعداد لقبول مدفوعات الروبل الروسي فقط مقابل...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
المزيد
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
المزيد
تسببت تعليقات الرئيس الروسي في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أمس. قال بوتين إنه أمر شركة غازبروم بالاستعداد لقبول مدفوعات الروبل الروسي فقط مقابل...
تم إصدار مؤشرات فلاش مديري المشتريات من فرنسا وألمانيا في الساعة 8:15 صباحًا بتوقيت جرينتش و 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش على التوالي. كانت القراءات الفرنسية...
من المقرر أن تفتح المؤشرات الأوروبية على ارتفاع طفيف قمة الناتو في بروكسل فلاش PMIs من أوروبا والولايات المتحدة تشير أسواق...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس منخفضة ، بعد تداول متشائم في أوروبا. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.23٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 1.29٪ وتراجع...
لم يغير بنك الاحتياطي الفيدرالي منهجه فيما يتعلق بالعملات المشفرة تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول اليوم عن سوق العملات المشفرة: الخطاب...
استعاد الثيران السيطرة على سوق النفط واستأنفوا الارتفاع بعد توقف قصير لمدة يوم واحد. المحرك الرئيسي للحركات في السوق هو احتمال فرض حظر على سلع...
لنبدأ تحليل اليوم بمؤشر التكنولوجيا الأمريكي - ناسداك (US100). اخترق المؤشر فوق خط الاتجاه الهبوطي والحد الأعلى لهندسة السوق يوم الجمعة وتستمر الحركة الصعودية...
عد Grayscale Fund أحد أكبر مالكي البيتكوين في العالم: قام الصندوق بتجميع عملات البيتكوين منذ عام 2013 وكان أول مؤسسة بدأت الاستثمار في سوق العملات...
أسواق الأسهم الأوروبية تمحو المكاسب المبكرة DE30 يختبر مزيج الدعم بمنطقة 14.450 نقطة فولكس فاجن تستثمر أكثر من 7 مليار يورو في سلسلة توريد...
تم تداول معظم العملات الرئيسية في المنطقة الخضراء يوم الثلاثاء ، مع ارتفاع القيمة السوقية للعملات المشفرة العالمية بنسبة 4.5٪ إلى 1.9 تريليون دولار. يبدو...
النفط: قد يقرر الاتحاد الأوروبي نظريًا حظر واردات النفط الروسية هذا الأسبوع. المجر تعارض مثل هذا القرار. وتشعر أوروبا بالقلق من أن هذا...
ارتفعت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم ، بعد المكاسب القوية في وول ستريت أمس. كان مؤشر Nikkei 225 الياباني (JAP225) الأفضل أداءً في المنطقة حيث...
تستعد الأسواق الأوروبية لفتح أعلى بيانات سوق الإسكان الأمريكية ، وتقرير وزارة الطاقة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول ومحافظ بنك إنجلترا...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس بارتفاع . ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.13٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.74٪ وقفز ناسداك بنسبة 1.95٪ وراسل...
اقتربت البورصات الأوروبية من أعلى مستوياتها في شهر واحد المزاج المتفائل في وول ستريت بلغ سعر Ethereum 3000 دولار أنهت المؤشرات...
قفز سهم GameStop (GME.US) بأكثر من 25 ٪ يوم الثلاثاء على الرغم من عدم وجود أي أخبار رئيسية ، والتي تشبه التقلبات المرتفعة التي يمكن أن نلاحظها في أوائل...
فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع خطابات أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي ارتفاع سهم Nike (NKE.US) وسط نتائج فصلية متفائلة أطلقت...
المؤشرات الأوروبية تتداول على ارتفاع يختبر DE30 الحد الأعلى للنطاق قصير المدى مكاسب Nemetschek بعد الإفراج عن أرباح 2021 سجلت...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم