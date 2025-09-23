نظرة على أسهم النمو: سهم علي بابا
Alibaba (BABA.US) ، في الأيام الأخيرة كان للسهم سلوك مثير للاهتمام. لسبب واحد ، وصف جي بي مورجان قطاع التكنولوجيا الصيني بأنه "غير قابل للاستثمار"...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
لدولار الأميركي مقابل الين الياباني: حركة صعودية مستمرة تقريبًا منذ بداية عام 2022. على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية ، فشل الين في العمل كملاذ آمن...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح ثابت خطابات من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد تقرير API عن مخزونات...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض ولكن بعيدًا عن القيعان اليومية. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.04٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة...
تلقى سعر أسهم NIO (NIO.US) ضربة اليوم ، بعد أن خفض المحلل في دويتشه بنك إديسون يو السعر المستهدف لسهم صانع السيارات الكهربائية الصيني إلى 50 دولارًا من...
وصلت شبكة Bitcoin Lightning إلى مستويات عالية جديدة أجرى Goldman Sachs أول عرض لخيارات بيتكوين توجه أكبر الى اعتماد العملة المشفرة في كوريا...
وحسب وسائل إعلام روسية ، قال رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن موسكو تدرس تعليق صادرات اليورانيوم. بالإضافة إلى ذلك ، قررت محكمة روسية استبعاد Meta...
تحطمت طائرة بوينج 787-800 في الصين كان على متن الطائرة أكثر من 130 راكبًا قررت شركة الطيران الصينية إيقاف تشغيل جميع الطائرات من طراز...
يسود بداية أسبوع جديد الهدوء إلى حد ما في أسواق الأسهم الأوروبية حيث يتم تداول المؤشرات الرئيسية من القارة القديمة بشكل مسطح إلى حد...
من المقرر أن تفتح المؤشرات الأوروبية على انخفاض طفيف باول يلقي كلمة أمام الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال قادة الولايات المتحدة والمملكة...
تم تداول المؤشرات من آسيا على انخفاض في الغالب في بداية أسبوع جديد. انخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.22٪ ، وانخفض مؤشر Kospi بنسبة 0.8٪ وانخفضت...
لقد انتهى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالفعل ولكن هذا لا يعني أن السياسة النقدية الأمريكية لن تكون في بؤرة الاهتمام هذا الأسبوع أيضًا. من المقرر...
على عكس الاحتياطي الفيدرالي أو بنك إنجلترا ، لم يقرر بنك اليابان تغيير مستوى أسعار الفائدة اليوم. تم ترك أسعار الفائدة دون تغيير مع بقاء سعر الفائدة المستهدف...
شهدت أسواق الأسهم الأوروبية افتتاح ثابت مكالمة هاتفية من Biden-Xi الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش المتحدثون من الاحتياطي الفيدرالي في...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس بالقرب من أعلى المستويات اليومية. ارتفع مؤشر S&P 500 و Dow Jones بنسبة 1.23٪ لكل منهما ، وأضاف ناسداك 1.33٪...
فزت أسهم شركة أوكسيدنتال بتروليوم (OXY.US) بنسبة 8٪ بعد أن رفعت شركة Berkshire Hathaway التابعة لوارن بافيت حصتها الإجمالية في شركة الطاقة إلى حوالي 13.4٪...
تراجع مؤشر DAX الألماني 0.3٪ ، بينما قفز مؤشرا CAC40 و FTSE100 بنسبة 0.36٪ و 1.3٪ على التوالي بعد أن رفع بنك إنجلترا ، كما كان متوقعًا ، سعر...
