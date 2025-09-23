يدخل بنك HSBC في اتجاه Metaverse
يعد HSBC الآن "أحدث" مؤسسة مالية ظهرت لأول مرة في Metaverse والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصناعة العملات المشفرة. أعلنت الشركة عن استحواذها...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
المزيد
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
المزيد
يعد HSBC الآن "أحدث" مؤسسة مالية ظهرت لأول مرة في Metaverse والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصناعة العملات المشفرة. أعلنت الشركة عن استحواذها...
Fed became more hawkish At least 6 more rate hikes expected this year QT may begin in May Impact on commercial banks uncertain...
يصحح المؤشر القياسي الألماني جزءًا صغيرًا من الحركة الصعودية التي استمرت أربعة أيام يوم الخميس. مخطط اليومي تخلى مؤشر داكس...
أعلن بنك إنجلترا قرار السياسة النقدية اليوم في تمام الساعة 12:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قرر البنك زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع زيادة سعر الفائدة...
تداول الأسهم الأوروبية مختلطة تيسينكروب تعلق توقعات العام بأكمله يتم تداول أسواق الأسهم الأوروبية بشكل متفاوت بعد اجتماع...
يعتبر قرار السياسة النقدية من بنك إنجلترا أحد أهم الأحداث الكلية اليوم. من المتوقع أن يعلن البنك المركزي البريطاني عن رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة...
توقع بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي لا توجد إجراءات متوقعة من البنك المركزي لجمهورية تركيا أرباح Fedex و Gamestop...
على الرغم من تفاؤل بنك الاحتياطي الفيدرالي ، تمكنت المؤشرات الأمريكية من إنهاء جلسة أمس بمكاسب قوية. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.24٪ ، وارتفع مؤشر...
بنك الاحتياطي الفيدرالي يرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تُظهر Dot-plot ما لا يقل عن 6 ارتفاعات أخرى في الأسعار هذا العام قد يبدأ...
ملاحظات افتتاحية سوق العمل ضيقة للغاية مع بقاء المعروض من العمالة ضعيفًا نمو الأجور هو الأسرع منذ سنوات عديدة التضخم أعلى بكثير من...
أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) عن أحدث سياساتها النقدية اليوم في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قامت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة...
يتم تداول الدولار الأمريكي على انخفاض مقابل العملات الرئيسية الأخرى بينما يظل الذهب ثابتًا إلى حد ما قبل قرار السياسة النقدية للجنة الفيدرالية...
ترتفع الأسهم الصينية مع تعهد الصين بدعم الأسواق يتم تداول علي بابا بأكثر من 20٪ أعلى اليوم تحظى الأسهم بأفضل يوم منذ عام 2014 تقول رويترز أن الشركة...
صدر تقرير من وزارة الطاقة الأمريكية عن مخزونات النفط اليوم في الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. تقرير تغييرات المخزون المؤكدة أكثر أو أقل والتي أشار...
قفزت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية في وقت مبكر من بعد الظهر ، بعد صدور تقرير الفاينانشيال تايمز. تدعي "فاينانشيال تايمز" أن أوكرانيا...
يتم تداول المؤشرات الأمريكية أعلى من 1٪ مؤشر ناسداك 100 (US100) يقترب من الحد الأعلى للقناة الهابطة ارتفاع الأسهم الصينية المدرجة في الولايات...
US retail sales data for February was released at 12:30 pm GMT today. Market was expecting an increase but of a much smaller magnitude than in January....
يتم تداول أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع فحص حياد أوكرانيا في محادثات السلام تتوقع E.ON (EOAN.DE) أرباحًا أقل في عام 2022 قفزت...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم