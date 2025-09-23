يعتقد الكرملين أن وجود أوكرانيا المحايدة بجيشها هو خيار محتمل
أعلنت سلطات الكرملين للتو أنها تدرس خيارات للاعتراف بأوكرانيا كدولة محايدة بجيشها الخاص. أشار الجانب الروسي كمثال إلى هيكل الجيش في النمسا ، والذي يركز...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
النقاط الرئيسية: من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة للمرة الأولى اليوم سيقترح باول المزيد من التشديد...
انخفض الذهب إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي قصير الأجل في منطقة 1.932 دولارًا أمريكيًا ، بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر فبراير. أظهرت...
النفط: عاد سعر النفط إلى مستواه الذي كان عليه قبل اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا لا تزال خيارات منتصف العام عند 150 دولارًا للبرميل...
Chinese CHNComp trades 25% lower year-to-date Index trades almost 30% below 2020 pandemic lows China imposes lockdowns amid resurgence...
يستمر التراجع في سوق النفط حيث يقترب سعر خام برنت من 100 دولار للبرميل اليوم ويتم تداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 97 دولارًا للبرميل. كان التراجع...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح منخفضة جولة أخرى من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا تضخم مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر فبراير...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس منخفضة حيث تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا لضغوط من ارتفاع العائدات. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.74٪ ، وانخفض مؤشر...
لا يخطط ماسك لبيع مقتنياته من العملات المشفرة يزيد مستثمرو المحافظ الكبيرة في كاردانو من ممتلكاتهم كان الأسبوع الماضي سلبيًا...
تم تعليق المحادثات مع إيران بعد فشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق. رفضت روسيا الاتفاق على صفقة ما لم تحصل على ضمانات بأنها ستكون قادرة على التجارة مع الكيانات...
تبدأ أسواق الأسهم الأوروبية الأسبوع الجديد على ارتفاع اجتماع كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين في روما قرار سعر الفائدة من اللجنة الفيدرالية...
تم تداول الأسهم في آسيا بشكل مختلط. ارتفع مؤشر Nikkei بنسبة 0.6٪ ، وزاد S & P / ASX 200 بنسبة 1.2٪ بينما تراجع مؤشر Kospi بنسبة 0.6٪. انخفضت المؤشرات...
لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية هي الموضوع الرئيسي في الأسواق. تسبب الصراع في ارتفاعات هائلة في أسعار السلع الأساسية من شأنها أن تغذي التضخم...
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المحادثات مع أوكرانيا اتخذت عدة منعطفات إيجابية ، مما أثار رد فعل فوريًا من أسواق الأسهم والسلع. ومع ذلك لم يتم تقديم...
كان الدولار الكندي أحد أكثر العملات الرئيسية نشاطًا في الآونة الأخيرة. يعتبر الدولار الكندي عملة مرتبطة بالسلع ويميل إلى التأرجح مع أسعار النفط الخام حيث...
بايدن يلقي كلمة في 3:15 مساء بتوقيت جرينتش تقرير الوظائف من كندا لشهر فبراير يقترب أسبوع متقلب آخر في الأسواق من نهايته....
أغلقت المؤشرات الأمريكية يوم أمس على إنخفاض طفيف ، بعد جلسة أوروبية متشائمة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.43٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.34٪...
تراجع المؤشر القياسي الألماني عن الحاجز النفسي عند 14000 نقطة مرة أخرى. مخطط يومي يفقد DE30 أكثر من 3٪ من قيمته يوم الخميس....
