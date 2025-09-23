ضعف الدولار قليلاً بعد تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين
صدر للتو مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي تمت مراقبته على نطاق واسع لشهر فبراير وأظهر تسارعًا هائلاً في نمو الأسعار في فبراير وسط ارتفاع أسعار الطاقة...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
المزيد
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
المزيد
صدر للتو مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي تمت مراقبته على نطاق واسع لشهر فبراير وأظهر تسارعًا هائلاً في نمو الأسعار في فبراير وسط ارتفاع أسعار الطاقة...
انتهى الاجتماع بين وزير خارجية أوكرانيا وروسيا في أنطاليا بتركيا وعقد قادة الوفدين مؤتمرات صحفية. الخلاصة الرئيسية هي أنه لم يتم إحراز تقدم كبير. لم يكن...
أدى الانعكاس الهائل في شهية المخاطرة الذي حدث يوم أمس إلى دفع سعر الذهب إلى ما دون 2000 دولار للأونصة وأطلقت تدفقات خارجية من أسواق الملاذت الآمن. ما إذا...
أسواق الأسهم الأوروبية تتجه الى فتح ثابت سيعلن البنك المركزي الأوروبي عن سياسته في الساعة 12:45 مساءً بتوقيت جرينتش من المتوقع أن يقترب...
ارتفعت المؤشرات الأمريكية يوم أمس وسط أنباء أكثر تفاؤلاً إلى حد ما بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.57٪ ، وزاد داو...
عانت العملات المشفرة كأصول عالية المخاطر بعد الأخبار المقلقة من أوكرانيا. لم يتوقع معظم المستثمرين أن يتحقق أسوأ سيناريو، مما أدى إلى تسريع بيع "الأصول...
السيناريو الأسوأ - التحركات الروسية الى الداخل الأوكراني- يتحقق. يرتفع سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل تلعب روسيا دورًا رئيسيًا في...
صناعة الأسلحة هي واحدة من قطاعات الاقتصاد القليلة التي قد تكتسب وسط مخاوف وتزايد احتمالية نشوب صراع مسلح. هذه الزيادات ليست مصادفة، لأنه في أوقات عدم اليقين...
غزت روسيا أوكرانيا والعالم ينتظر الرد من الغرب تستعد المؤشرات الأوروبية لانخفاض كبير في الجلسة الافتتاحية تراجع مؤشر RTS الروسي بأكثر...
لقد أدان المجتمع الدولي إطلاق الغزو الروسي على أوكرانيا ، ووعد الغرب بفرض عقوبات شديدة. يمكن رصد رد فعل سلبي قوي في أسواق الأسهم. تراجعت العقود...
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى انهيار أسواق الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة للأسهم العالمية. في غضون ذلك ، ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير بسبب مخاوف من أن...
ارتفع سهم Lowe (LOW.US) بأكثر من 2.5٪ في سوق ما قبل البيع بعد أن أعلنت سلسلة تحسين المنازل في الولايات المتحدة عن نتائج أقوى من المتوقع للربع الرابع...
يتم تداول مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف يوم الأربعاء مع تجاهل الأسواق إلى حد كبير العقوبات الجديدة التي تفرضها الدول الغربية على روسيا....
لسوء الحظ ، تصاعدت التوترات في شرق أوكرانيا بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. في حين أنه من السابق لأوانه الحديث عن غزو صريح...
بدأت الدول الغربية بفرض عقوبات على روسيا لانتهاكها الحدود الأوكرانية. وفُرضت عقوبات على الشركات المالية وكذلك بعض الأفراد الروس. كما تم الإعلان عن قرار...
Oil Russia recognized separatists' republics in Donbas. Russia sent a peacekeeper mission to the region, violating the officially recognized...
فتحت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف الغرب يفرض عقوبات على روسيا أرباح وول ستريت أطلقت أسواق الأسهم الأوروبية تداول اليوم...
شارك الملياردير Vitalik Buterin من Ethereum ملاحظاته الخاصة بشأن سوق العملات المشفرة وفقًا لـ Bloomberg: الزخم الصعودي لثيران العملات المشفرة...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم