مؤشر الايشيموكو: على مخطط القمح
الصراع الفعلي بين روسيا والغرب يزيد الضغط على الأصول الخطرة. ومع ذلك ، فإن بعض السلع تستفيد من هذه التوترات الجيوسياسية. وبالفعل ، فإن بعض السلع الأساسية...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
المزيد
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
المزيد
الصراع الفعلي بين روسيا والغرب يزيد الضغط على الأصول الخطرة. ومع ذلك ، فإن بعض السلع تستفيد من هذه التوترات الجيوسياسية. وبالفعل ، فإن بعض السلع الأساسية...
قوبل الاعتراف بالأمس باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين برفض المجتمع الدولي وزعماء الدول الغربية لهذا الاعتراق. ومع ذلك ، قرر بعض القادة دعم...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.01٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 1.42٪ وأغلق ناسداك هبوطيًا...
ستقوم شركة Lockheed Martin (LMT.US) ، عملاق الدفاع الأمريكي ، بتصنيع نموذج أولي للجيل القادم من شبكة 5G 'OSIRIS' لمشاة البحرية الأمريكية....
يراقب المستثمرون الصراع بين روسيا وأوكرانيا عن كثب بعد أن اعترف بوتين باستقلال جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية أمس. انخفض مؤشر RTS الروسي...
Russia-Ukraine conflict in the spotlight after Putin recognized LPR and DPR European markets set to open lower Flash PMIs from US,...
اعترف بوتين باستقلال جمهوريات دونيتسك ولوهانسك. انخفض المؤشر RTS الروسي بنسبة 13.21٪ أمس وسط خطر وشيك بفرض عقوبات قالت الولايات المتحدة إنها ستعلن...
تؤثر التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا على معنويات السوق تشهد شبكة كاردانو نموًا هائلاً قد تتضاءل هيمنة Ethereum ، وفقًا لمورغان ستانلي كان...
ارتفع سعر الذهب الأسبوع الماضي وسط الوضع المتوتر في الجزء الشرقي من أوكرانيا. يواصل الغرب الإصرار على أن روسيا تخطط لغزو بينما تواصل روسيا إنكار هذه المزاعم...
Flash PMI indices from France and Germany were released this morning at 8:15 am GMT and 8:30 am GMT, respectively. Market expected more or less flat manufacturing...
تشير أسواق العقود الآجلة الأوروبية إلى افتتاح مرتفع للجلسة النقدية في القارة العجوز اليوم. اكتسبت العقود الآجلة للولايات المتحدة وأوروبا بعد...
بدأ التجار من آسيا أسبوعًا جديدًا وسط مزاج متشائم. انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 0.8٪ تقريبًا ، وانخفضت المؤشرات الصينية بنسبة 0.1-1.1٪ بينما أغلق مؤشر Kospi...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة الكندية لشهر ديسمبر في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تبين أن التقرير مختلط وتسبب في بعض الحركات على زوج الدولار الأمريكي...
تعرضت عملة البيتكوين لضربة خلال جلسة أمس حيث زادت التقارير عن ارتفاع التوترات على الحدود الأوكرانية من توجه المستثمرين لأصول الملاذ الآمن مثل الذهب...
لا تزال التوترات بين روسيا وأوكرانيا هي المحرك الرئيسي لتحركات الأسواق. تضررت المؤشرات الأمريكية يوم أمس حيث أصر المسؤولون الغربيون على أنه لا يوجد دليل...
ارتفع العائد على السهم بنسبة 69٪ تقريبًا على أساس سنوي. تجاوزت الإيرادات التوقعات لتصل إلى 7.6 مليار دولار أمريكي وزادت بنسبة 52.8٪ على...
تراجعت المؤشرات الأمريكية يوم أمس حيث ظل الوضع بالقرب من الحدود الأوكرانية الروسية متوتراً. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.12٪ ، وانخفض مؤشر ناسداك...
تستعد السوق الأوروبية لفتح فاترة تظل التوترات بين روسيا وأوكرانيا المحرك الرئيسي في الأسواق عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة Deere...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم