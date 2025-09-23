الملخص اليومي: النفور من المخاطرة يهيمن على الأسواق
الأسهم العالمية تحت الضغط تزايد التوترات في أوكرانيا الذهب يخترق مستوى 1900 دولار ، البيتكوين تحت الضغط لا يمكن إنكار أن...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
نوقش الصراع بين أوكرانيا وروسيا منذ عدة أشهر ، لكن تجمع القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا بدأ في منتصف ديسمبر / كانون الأول. ارتفعت أسعار العديد من...
على الرغم من التأكيدات المستمرة من روسيا بأنها تسحب قواتها من الحدود الأوكرانية ، لا يزال الوضع متوترًا. يقول مسؤولو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي...
بلغ عدد الأمريكيين الذين يتقدمون للحصول على إعانات البطالة 0.248 مليون في الأسبوع المنتهي في 12 فبراير ، مقارنة بـ 0.225 مليون في الأسبوع السابق....
النفط التقلبات قصيرة المدى في سوق النفط مدفوعة بعاملين - الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا والاتفاق النووي الإيراني المحتمل كان العامل الأول...
تستعد الأسواق الأوروبية للانفتاح منخفض وسط التوترات بين روسيا وأوكرانيا يعلن البنك المركزي لجمهورية تركيا قراره بشأن سعر الفائدة الساعة...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس بشكل متباين. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.09٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.16٪ ، وتراجع ناسداك بنسبة 0.11٪...
أمزجة مختلطة في أوروبا تضارب المعلومات من الناتو وروسيا وأظهر محضر الاجتماع أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة في مارس ارتفعت...
تم إطلاق محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عقد في يناير للتو. لم يفاجأ النشر كثيرًا ، لكنه أثار بعض التحركات المعتدلة في الأسواق. أكد صانعو...
فشل تقرير من وزارة الطاقة الأمريكية في إطلاق تحركات كبيرة في سوق النفط. قفزت مخزونات النفط الخام بشكل غير متوقع ، وانخفضت مخزونات البنزين ، بينما توقع...
قالت وزارة التجارة في تقريرها الشهري يوم الأربعاء إن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة انتعشت بشكل حاد في يناير حيث بدأت مشكلات سلسلة التوريد في...
يجب ألا يحدث إصدار اليوم أي تغييرات من حيث الاتصالات من البنك المركزي. في يناير ، أكد جيروم باول موقفه المتشدد ، ولم يستبعد احتمال رفع سعر الفائدة حتى...
تم إصدار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يناير في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تبين أن التقرير كان أفضل من المتوقع ولكنه لم يطلق أي تحركات كبيرة...
انخفض سهم Shopify (SHOP.US) بأكثر من 5٪ في السوق الأولية يوم الأربعاء على الرغم من حقيقة أن عملاق التجارة الإلكترونية الكندي قد سجل أرقامًا أفضل من...
تحسن مزاج السوق أمس بعد أن أعلنت روسيا عن سحبها بعض القوات من الحدود الروسية الأوكرانية. الدليل على الانسحاب الفعلي لم يظهر بعد ، لكن الأسواق ترحب بهذا...
كان سوق البيتكوين يتصارع مع العديد من الرياح المعاكسة ، من تشديد سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتوقع في مارس ، والمخاوف من تصعيد الصراع المحتمل في أوكرانيا ومع...
من المقرر أن تفتح الأسواق الأوروبية على ارتفاع طفيف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ، بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر...
ارتفعت المؤشرات الأمريكية أمس حيث خفت حدة التوترات الروسية الأوكرانية إلى حد ما. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.58٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة...
