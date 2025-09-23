في الملخص اليومي: الأسهم العالمية ترتفع مع هدوء المخاوف من هجوم روسي على أوكرانيا
انتعاشت الأسهم الأوروبية بشكل حاد مزاج متفائل في وول ستريت روسيا تتراجع أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة يوم أمس وسط أجواء...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
قفز سهم ماريوت (MAR.US) بأكثر من 5.0٪ خلال جلسة اليوم بعد أن سجلت الشركة المشغلة للفنادق نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع. ربحت الشركة...
يمكن ملاحظة ضغوط البيع في أسواق النفط يوم الثلاثاء ، حيث خسرت العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط أكثر من 4٪ لأن الأنباء التي تفيد بأن...
ظل تضخم المنتجين السنوي في الولايات المتحدة دون تغيير عند 9.7٪ في يناير ، وهو أعلى معدل منذ أن تم حساب البيانات لأول مرة في عام 2010 ، أعلى بكثير من تقديرات...
وانخفضت شركة Palantir Technologies بأكثر من 70٪ من أعلى مستوياتها على الإطلاق في أوائل عام 2021 وقعت الشركة العديد من الصفقات في أواخر عام...
تراجعت أسهم شركات الطيران مؤخرًا بسبب تصاعد التوترات الروسية الأوكرانية وإلغاء بعض الرحلات الجوية والوضع العالمي غير المستقر. وبدأت...
تتعافى العملات المشفرة من التراجع الأخير اليوم. تتراوح المكاسب من + 1.4٪ في حالة BITCOINCASH إلى + 7.0٪ في حالة BINANCECOIN. العملات المشفرة الأكبر والأكثر...
قفزت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بعد وقت قصير من بدء جلسة التداول النقدي الأوروبية. قالت روسيا إن قواتها تنسحب من الحدود...
تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لافتتاح منخفض بيانات التضخم في مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة تقرير الناتج المحلي الإجمالي من بولندا...
نظرة Credit Agricole بشأن زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الامريكي GBPUSD. يرى البنك انه في حال تراجع الزوج يجب على الدببة مراقبة...
نظرة Credit Agricole بشأن زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي USDCAD. يرى البنك انه في حال تراجع الزوج يجب على الدببة...
نظرة Credit Agricole بشأن زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USDJPY. يرى البنك انه في حال ارتفاع الزوج يجب على الثيران مراقبة مستويات الدعم التالية...
نظرة Credit Agricole بشأن زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USDJPY. يرى البنك انه في حال ارتفاع الزوج يجب على الثيران مراقبة مستويات المقاومة...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض طفيف. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.38٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.49٪ ، وانخفض Russell 2000...
انخفضت المؤشرات الأوروبية للجلسة الثالثة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية أفادت الأنباء أن القوات الروسية تغادر نقاط التجمع وتتجه إلى مواقع...
لطالما كان شبح الصراع المسلح ، سبب الذعر بين المستثمرين وأدى إلى عمليات بيع في البورصات. لطالما ضمنت النزاعات المسلحة أرباحًا عالية للشركات قطاع الدفاع...
قفز سهم Rivian Automotive (RIVN.US) بأكثر من 12٪ يوم الإثنين بعد أن كشف صندوق جورج سوروس عن استثمارها البالغ 2 مليار دولار. أحد المساهمين الرئيسيين هو...
ارتفع معدل تجزئة البيتكوين إلى أعلى مستوياته على الإطلاق تنخفض رسوم معاملات Ethereum إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر أطلقت...
قفزت مؤشرات البورصة الأوروبية والعقود الآجلة الأمريكية في وقت مبكر من بعد الظهر بعد تصريحات وزير الخارجية الروسي لافروف. وقال لافروف إنه بينما لم يتم التوصل...
