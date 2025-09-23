تحركات غير واضحة على زوج اليورو / الدولار الأمريكي
كانت الأسواق المالية متقلبة للغاية بسبب حالة عدم اليقين الجيوسياسية الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا. لا يزال سوق الأسهم تحت الضغط ، بينما استفادت أصول الملاذ...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
المؤشرات الأوروبية تنخفض يحاول DE30 الصعود مرة أخرى إلى ما يزيد عن 15000 نقطة تشتري أليانز حصة الأغلبية في شركة التأمين اليونانية تنخفض...
أدى ارتفاع المخاطر على الحدود الروسيا الأوكرانية إلى تحركات في الأسواق المالية العالمية. وبحسب تقارير إعلامية ، ترى المخابرات الأمريكية أن خطر التحركات...
تبدأ مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية الرئيسية أسبوعًا جديدًا بفجوات أسعار هبوطية كبيرة. تعمقت الانخفاضات بعد بدء الجلسة النقدية. يمكن تسمية المخاوف بشأن...
تشير أسواق العقود الآجلة الأوروبية إلى افتتاح أقل بكثير لجلسة التداول النقدية اليوم في القارة القديمة. يتم تداول العقود الآجلة لمؤشر DAX حاليًا حول 300...
تعرضت مؤشرات وول ستريت لضربة في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد ظهور تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة ترى احتمال تحركات روسيا الي الداخل الأوكراني حتى قبل...
أثارت الأنباء الواردة من المخابرات الأمريكية أن الدخول الروسي على أوكرانيا اصبح وشيكاً فزع الأسواق يوم الجمعة. بينما نفى الروس ذلك ، لا يبدو أن الوضع يتحسن....
شهد ظهيرة يوم الجمعة ارتفاعًا كبيرًا في معدلات العزوف عن المخاطرة ردًا على الأنباء الواردة من المخابرات الأمريكية بأن روسيا قد قررت بالفعل التحرك الى الداخل...
لم تنتهي الجلسة الأخيرة والأسبوع ككل بشكل جيد بالنسبة لسوق الأسهم. بالطبع ، يمكن ربط هذا بقراءة التضخم التي صدرت أمس في الولايات المتحدة ، والتي لا تترك...
وفقًا لشركة Intel (INTC.US) ، يدخل العالم الآن عصر Metaverse والتكنولوجيا المعروفة باسم Web 3.0. حددت الشركة أيضًا تقنية blockchain المتعلقة بالعملات المشفرة...
فاجأ ارتفاع آخر في تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأسواق على حين غرة وأثار عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم العالمية. ستحصل المؤشرات على...
The widely watched US CPI inflation for January has just been released and showed inflationary pressures on the economy remain elevated in January....
قفز سهم Twitter (TWTR.US) بأكثر من 5٪ في السوق الأولي على الرغم من نشر شركة التواصل الاجتماعي أرقامًا فصلية مخيبة للآمال. أرقام أساسية: ربحية...
أعلنت أوبر أمس عن نتائج الربع الرابع من عام 2021 تجاوزت الإيرادات وربح السهم التوقعات يتفوق قطاع التسليم على شريحة التنقل الأساسية الشركة...
سيصدر اليوم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي. ومن المتوقع تسجيل رقم قياسي آخر لمدة 40 عامًا بقراءة 7.3٪...
Coffee has finally broken to fresh multi-year highs following a 2-month long sideways move. Coffee trades at the highest level in 10 years. What fuels...
يعتبر إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يناير من أهم الأحداث اليوم. سيتم نشر التقرير في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن يعزز...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر يناير الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش تقارير الأرباح...
