حصاد الأسواق (10.02.2022)
شهدت المؤشرات الأمريكية جلسة أخرى من المكاسب القوية على التوالي. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.45٪ أمس بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.08٪. ارتفع مؤشر...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
المزيد
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
المزيد
شهدت المؤشرات الأمريكية جلسة أخرى من المكاسب القوية على التوالي. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.45٪ أمس بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.08٪. ارتفع مؤشر...
ارتفع سهم Lyft (LYFT.US) بأكثر من 4.5٪ خلال جلسة يوم أمس بعد أن أبلغت شركات النقل عن أرباح فصلية قدرها 9 سنتات للسهم ، متجاوزة بشكل طفيف توقعات المحللين...
أغلقت البورصات الأوروبية على اللون الأخضر ارتفعت وول ستريت لليوم الثاني على التوالي انخفضت مخزونات النفط الأمريكية بشكل غير متوقع ارتفعت...
This week we can observe strong increases in coffee prices. Currently, the price of coffee is at its highest level since September 2011 and prospects indicate...
وفقًا لمحللي أحد أكبر البنوك في العالم ، Wells Fargo (WFC.US) ، لا يزال سوق العملات المشفرة "يافعاً" وهو في مرحلة ما قبل التبني الجماعي. Wells...
Report from the US Department of Energy caused some moves on the oil market. Crude and gasoline inventories fell unexpectedly while distillate inventories...
مؤشر داكس أولاً ، دعونا نلقي نظرة على المؤشر الألماني - DAX (DE30). بالنظر إلى الفاصل الزمني D1 ، يمكن للمرء أن يرى أن عمليات البيع الأخيرة...
زاد نشاط مستثمري Dogecoin بشكل كبير في الأيام الأخيرة بعد فترة من الانخفاضات القوية. يحظى المشروع الذي روج له Elon Musk بشعبية كبيرة بين مجتمع سوق العملات...
كانت البيتكوين تتعافى ببطء من عمليات البيع في نوفمبر 2021 - يناير 2022 لما يقرب من 3 أسابيع بالفعل. تسارعت حركة الانتعاش مع نهاية الأسبوع الماضي حيث قفز...
بعد ثلاثة أشهر من الاتجاه الهبوطي ، تشهد سوق البيتكوين عرض شراء ، مع تداول أعلى من الحاجز النفسي عند 40 ألف دولار. هل وصلت البيتكوين إلى القاع أم أنها...
تستعد الأسواق الأوروبية لفتح أعلى أرباح شركة والت ديزني وأوبر تكنولوجيز أظهر تقرير API انخفاضًا غير متوقع في مخزونات النفط الأمريكية تشير...
أصدر Morgan Stanley نظرته بشأن بشأن زوج العملات EURUSD. يري في حال استمرار المعنويات الحالية احتمالية ارتفاع الزوج مع مستويات مقاومة عند: 1.1800.000 في...
أصدر Morgan Stanley نظرته بشأن بشأن زوج العملات EURJPY. يري في حال استمرار المعنويات الحالية احتمالية ارتفاع الزوج مع مستويات مقاومة عند: 135.00.000 في...
ارتفع سهم بيلوتون إنتراكتيف بأكثر من 30٪ يوم الإثنين يتم تداول الأسهم بنسبة 20 ٪ تقريبًا خلال يوم أمس عمليات الاندماج والاستحواذ تغذي...
يعد الألمنيوم بالتأكيد أحد أكثر السلع شيوعاَ بين المتداولين في الأشهر الأخيرة وكذلك في بداية عام 2022. تقع أسعار المعادن الصناعية حوالي 3٪ أدنى من أعلى...
على الرغم من الارتفاع في عائد السندات، أغلقت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على ارتفاع. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.84٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز...
ارتفعت كل من ناسداك وداو جونز وراسيل 2000 بنسبة 1٪ يوم أمس مسحت المؤشرات الأوروبية خسائرها المبكرة لتغلق على ارتفاع النفط يتراجع بفعل...
تعرضت أسعار النفط لضربة اليوم مع انخفاض أكثر من 2٪ على كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط . تتعرض أسعار الخام لضغوطات بسبب التعليقات الإيجابية على المحادثات...
قفز سعر البيتكوين لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع في وقت مبكر من الجلسة حيث انضم المحاسب العملاق KPMG Canada إلى اتجاه متزايد من المستثمرين...
أعلنت شركة Take-Two Interactive Software (TTWO.US) ، وهي شركة ألعاب الفيديو الأمريكية ، عن نتائج السنة المالية Q3 2022 أمس بعد إغلاق جلسة وول...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم