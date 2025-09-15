DE40: النتائج الفصلية لشركات Rheinmetall وPorsche وDeutsche Bank في دائرة الضوء 🚨
الوضع العام للسوق: شهدت المؤشرات الأوروبية ارتفاعًا خلال جلسة يوم الثلاثاء. وارتفع مؤشر داكس الألماني في السوق النقدية بنسبة 0.6%، بينما انخفض مؤشر...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
أعلنت شركة كوكاكولا (KO.US) عن نتائج متباينة للربع الأول من العام يوم الثلاثاء، حيث تجاوزت الأرباح توقعات المحللين بشكل طفيف، بينما تراجعت الإيرادات في...
أعلنت شركة "أدنوك مربان سكوك ليمتد" “الشركة المُصدِرة”، وهي شركة ذات "غرض خاص" تأسست بهدف إصدار شهادات الصكوك، عن نجاحها...
ارتفعت أسهم شركة United Parcel Service Inc. (UPS.US) بنسبة 4.5% في تعاملات ما قبل السوق يوم الثلاثاء بعد أن سحبت شركة توصيل الطرود العملاقة إرشاداتها المالية...
ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الدار العقارية، المدرجة في بورصة أبوظبي، في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 24.6% على أساس سنوي. وبحسب إفصاح...
يُعد الدولار الكندي (CAD) من أقوى عملات مجموعة العشرة اليوم، عقب الانتخابات الفيدرالية الكندية التي عُقدت في 28 أبريل. وقد ضعف الدولار الكندي في البداية...
حقق بنك أبوظبي الأول صافي ربح بعد الضريبة للربع الأول من عام 2025 بنحو 5.13 مليار درهم، بزيادة قدرها 23% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ما فاق...
أطلقت ماستركارد إطارًا عالميًا شاملًا لمعاملات العملات المستقرة، مما يُمكّن المستهلكين من إنفاقها، والتجار من استلامها بسلاسة عبر المحافظ والبطاقات ونقاط...
07:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، إسبانيا - بيانات التضخم لشهر أبريل: مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: فعلي 2.4% على أساس سنوي؛ سابقًا...
يتضمن تقويم الاقتصاد الكلي اليوم عددًا أكبر من المنشورات المجدولة. سنطلع على العديد من التقارير من منطقة اليورو، مثل الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا، ومؤشر...
نتائج الانتخابات في كندا - فاز حزب مارك كارني الليبرالي بالانتخابات في كندا، لكنه لن يشكل سوى حكومة أقلية. في البداية، عزز التنافس المتقارب قيمة الدولار...
تراجعت الأسواق بعد ارتفاع الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% ومؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.1%، منهيةً بذلك مكاسب استمرت أربعة...
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة و نصف بتوقيت دبي نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى هذا الأسبوع هل الدولار رخيص بعد؟
مؤشر دالاس الفيدرالي للتصنيع للنشاط التجاري العام -35.8 في أبريل مقابل -16.3 في مارس انخفض المؤشر الاقتصادي بمقدار 20 نقطة ليصل إلى -35.8،...
تعتزم شركة أرامكو السعودية إعلان نتائج أعمالها عن الربع الأول من عام 2025 يوم 11 مايو المقبل وفق إفادة من الشركة . الجدير بالذكر أنه حققت شركة...
افتتحت الأسواق الأميركية الأسبوع على مكاسب معتدلة بعد أن أعلن مسؤولون في البيت الأبيض أن العديد من شركاء الأعمال دخلوا في محادثات بشأن سياسة...
أعلنت مجموعة stc عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس الماضي, حيث ارتفعت الإيرادات خلال الربع الأول بنسبة (1.60%) مقارنة بالربع...
انخفضت أسهم شركة دومينوز بيتزا (DPZ) بنسبة 2.2% في تعاملات ما قبل السوق يوم الاثنين بعد أن أظهرت نتائج الربع الأول المختلطة لسلسلة البيتزا قوة...
أبرامت شركة "مبادلة" للاستثمار الإماراتية، ومجموعة "فورتريس" للاستثمار الأميركية، شراكة استراتيجية بقيمة مليار دولار، تركّز على فرص...
الوضع العام للسوق: تستأنف الأسواق تداولاتها بعد عطلة نهاية الأسبوع. وتشهد العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية ارتفاعًا. ارتفع مؤشر داكس الألماني حاليًا...
