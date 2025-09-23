في التقويم الاقتصادي: بيانات الوظائف الأمريكية في دائرة الضوء
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى تقارير الوظائف من الولايات المتحدة وكندا بيانات مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو لشهر ديسمبر تشير...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس على انخفاض حاد. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.44٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.45٪ ، وهبط ناسداك بنسبة...
جلبت جلسة يوم أمس الكثير من التقلبات والعديد من الأحداث. يبدو أن أهم تطور هو اجتماع البنك المركزي الأوروبي. من ناحية أخرى ، كان لدينا أيضًا تغييرات في...
بدأت شركة Alphabet (GOOGL.US) الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا في استكشاف تقنية البلوك شين وإمكانياتها في سياق تطوير تقنية تُعرف باسم Web 3.0. نقل Sundara...
Spotify (SPOT.US) هي واحدة من أكبر مزودي بث الموسيقى مع ما يقرب من نصف مليار مستخدم نشط ، بما في ذلك ما يقرب من 200 مليون مشترك منتظم. تخسر...
الغاز في تراجع اليوم بعد ارتفاع قوي في الأيام الأخيرة تحسبا لهجوم الشتاء وانخفاضت مخزونات الغاز بمقدار 268 مليار قدم مكعب. تنخفض...
أظهرت الكلمات الأخيرة من الرئيسة لاغارد أن أوروبا تشهد مشاكل تضخمية ، والذي من المتوقع أن تستمر في التصاعد. ارتفع اليورو بقوة بعد قرار البنك المركزي الأوروبي...
عادة ما تكون بيانات سوق العمل الأمريكية هي البيانات الشهرية الأكثر أهمية بالنسبة لمعظم المستثمرين. يبدو أنه بعد التأكيدات الأخيرة من الاحتياطي الفيدرالي...
تراجعت شركة ميتا (FB.US) ، الشركة الأم لفيسبوك بأكثر من 20٪ في السوق الأولي بعد أن نشر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أرباحًا أضعف من المتوقع في الربع الأخير...
يعقد المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي مع كريستين لاجارد. حتى الآن لا يوجد أي شيء يمكن أن يغير الوجه الحالي للسياسة النقدية في الاتحاد النقدي الأوروبي....
كما افترض وتوقع المحللون ، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5٪. وللتذكير ، رفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة بمقدار...
بلغ عدد الأمريكيين الذين يتقدمون للحصول على إعانات البطالة 0.238 مليون في الأسبوع المنتهي في 29 يناير ، مقارنة بـ 0.261 مليون في الأسبوع السابق. جاءت قراءة...
تم تداول مؤشر UK100 في حركة صعودية ثابتة مؤخرًا. قد تزداد التقلبات في فترة الظهيرة خلال اجتماعي السياسة النقدية المرتقبين بشدة من بنك إنجلترا والبنك المركزي...
تستعد الأسواق الأوروبية لفتح مرتفع مؤشرات PMI للخدمات النهائية لشهر يناير من أوروبا خدمات ISM الأمريكية ومطالبات البطالة قرار سعر الفائدة...
أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس على ارتفاع. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.94٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.63٪ ، وارتفع مؤشر...
يتم تداول العقود الآجلة للغاز الطبيعي اليوم على ارتفاع بنسبة 12٪ تقريبًا وسط توقعات جديدة تشير إلى منتصف شهر فبراير / شباط قد يكون أكثر برودة ، مما يسلط...
جلبت جلسة يوم أمس استمرار عمليات البيع المكثفة على الدولار، بينما كانت الحالة المزاجية في سوق الأسهم جيدة إلى حد ما معظم اليوم. كان الحدث الرئيسي اليوم...
صدر تقرير ADP عن التغيير في التوظيف الأمريكي في يناير في الساعة 1:15 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن تظهر البيانات زيادة قدرها 205 آلاف وظيفة...
