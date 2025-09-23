أهم ثلاثة مخططات للأسبوع: البيتكوين و مؤشر ناسداك و مؤشر داو جونز (02.02.2022)
بيتكوين لنبدأ تحليل اليوم بسوق العملات المشفرة. تم تداول العملات المشفرة الرئيسية في اتجاه هبوطي مؤخرًا. بالنظر إلى الفاصل الزمني اليومي ،...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية سجل معدل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيًا جديدًا يخطط برنامج TeamViewer (TMV.DE) لإطلاق برنامج إعادة...
أظهرت التقديرات الأولية تسارع معدل التضخم السنوي للشهر السابع على التوالي إلى مستوى قياسي بلغ 5.1٪ في يناير 2021 من 5.0٪ في ديسمبر. توقع المحللون قراءة...
يواصل مؤشر الدولار (USDIDX) التحرك هبوطيًا للجلسة الثالثة على التوالي ، وقد يتسبب تقرير ADP اليوم ، الذي سيصدر في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش ، في...
من المقرر أن تفتح الأسواق الأوروبية على ارتفاع طفيف تقرير ADP الأمريكي لشهر يناير ، يجتمع وزراء دول أوبك + اليوم منصات التعريف (FB.US)...
سجلت المؤشرات الأمريكية جلسة أخرى من المكاسب القوية. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.69٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.78٪ ، وارتفع مؤشر Nasdaq...
تمتلئ جلسة الثلاثاء بقراءات مؤشر مديري المشتريات من جميع أنحاء العالم. لم تبهر المؤشرات الأوروبية النهائية المستثمرين ، حيث انخفض معظمها دون القراءات الأولية....
أعلنت 3 شركات تكنولوجيا كبرى في الولايات المتحدة عن أرباحها هذا الأسبوع مؤشر ناسداك انخفض بنسبة 9٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى تاريخه توقعت...
سوق النفط: يرى جولدمان ساكس توقعات إيجابية لسوق النفط، مشيرًا إلى احتمالية وصول سعر البرميل الى 100 دولار في الربع الثالث من ناحية أخرى،...
ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية تم اختبار مؤشر داكس للحد الأعلى للقناة هايدلبرج سمنت تكسب بعد أرباح أولية للربع الرابع أطلقت...
كما كان متوقعًا، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير في جلسة اليوم. أعلن البنك أنه سينهي برنامج التسهيل الكمي الخاص به وسيتم إجراء الشراء...
تستعد الأسواق الأوروبية لفتح أعلى ISM التصنيعي الأمريكي لشهر يناير ، التقرير الشهري للناتج المحلي الإجمالي من كندا Alphabet و PayPal للإبلاغ...
سجلت المؤشرات الأمريكية جلسة أخرى من المكاسب القوية. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.89٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 1.17٪ ، وارتفع مؤشر Nasdaq بنسبة...
تمكن سهم Blackberry (BB.US) من محو الخسائر المبكرة وارتفع بنسبة 10.0 ٪ بعد أن وافقت شركة برمجيات الاتصالات على بيع براءات اختراعها القديمة غير الأساسية...
أصدر Credit Agricole نظرته على زوج العملات GBPUSD. في حال تراجع الزوج يرى البنتك أهمية المستويات التالية: سعر السوف عند: 1.3443 مستويات...
سعر السوف عند: 1.2740 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها: 1.2317 يعتبر اشارة لفشل المحاولة الهبوطية في حال كسر السعر فوق: 1.3000
شهدت تداولات العملات المشفرة تحركات جانبية خلال الأسبوع الماضي ويمكن ملاحظة بعض الضعف يوم الاثنين. انخفضت البيتكوين إلى 37000 دولار بينما يتم تداول...
