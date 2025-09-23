مؤشر داكس: هل يستطيع المضاربون على الارتفاع إنهاء الاتجاه الهبوطي قصير المدى؟
يعتبر المؤشر القياسي الألماني هبوطيًا على المدى القصير ، ولكن يمكن الدفاع عن منطقة الدعم الأكثر أهمية هذا الأسبوع. مخطط D1 يتعافى...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
تقدم الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي 6.9٪ في الربع الرابع، بعد توسع 2.3٪ في فترة الثلاثة أشهر السابقة ، أعلى من تقديرات المحللين البالغة 5.5٪. ارتفع...
أعلنت تسلا عن أرباحها للربع الرابع أمس بعد إغلاق الجلسة سجل مبيعات وأرباح وتدفق نقدي أفضل من المتوقع لن تطلق تيسلا طرازات EV جديدة هذا...
يواصل البلاديوم حركة صعودية قوية بدأت في منتصف الأسبوع السابق. يستمر الارتفاع حتى على الرغم من تفاؤل بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عزز الدولار الأمريكي...
تحاول المؤشرات الأوروبية التعافي من انخفاض ما بعد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يختبر مؤشر داكس المقاومة في منطقة 15400 نقطة دويتشه...
ترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة والجدول الزمني للتيسير الكمي دون تغيير أمس ولكنه ألمح بقوة إلى أن أول رفع لسعر الفائدة سيأتي في مارس. علاوة...
EURUSD لنبدأ تحليل اليوم بزوج العملات الرئيسي - EURUSD ، والذي ظل يتداول في اتجاه هبوطي منذ شهور. قد ينتهي التصحيح الصعودي الأخير حيث اخترق الزوج ما...
تستعد الأسواق الأوروبية لفتح منخفض التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للربع الرابع من عام 2021 أرباح أبل وماكدونالدز...
تم تداول المؤشرات الأمريكية على ارتفاع في النصف الأول من جلسة وول ستريت يوم أمس ولكنها محت جميع المكاسب بعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة...
تركت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة دون تغيير ، وتنتهي التسهيلات الكمية في مارس لا يتحكم باول في رفع الأسعار في كل اجتماع المؤشرات...
النقاط الرئيسية من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع: سوف يتكيف الاحتياطي الفيدرالي بسرعة مع التغيرات في الظروف...
قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يجلب أي مفاجآت من حيث أسعار الفائدة. ظلت الأسعار دون تغيير عند المستويات السابقة كما هو متوقع. ومع ذلك ، قال البنك إنه...
ارتفعت الحصة السوقية لشركة Apple Inc في الصين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في الربع الرابع ، بعد ست سنوات عند دورة iPhone 6 في ذروتها ، وفقًا...
لا يمكن لأحد التنبؤ بما سيحدث بعد قرار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن ما هو واضح هو أن مصير البيتكوين يبدو مرتبطاً بمصير ناسداك (US100). تعكس حركات...
تسلا تعلن عن أرباح الربع الرابع من عام 2021 بعد إغلاق الجلسة تسليم قياسي في عام 2021 ، وتوقع مبيعات قياسية توقع تسليم 2022 عند 1.38 مليون التركيز...
يتم تداول المؤشرات الأوروبية على ارتفاع يوم الأربعاء DE30 يقترب من الدعم المحلي عند 15500 نقطة RWE (RWE.DE) لبناء أكبر مزرعة رياح بحرية...
أمامنا جلسة ممتعة للغاية. اليوم سنتلقى قرارات من بنكين مركزيين - بنك كندا (3:00 مساءً بتوقيت جرينتش) وبنك الاحتياطي الفيدرالي (7:00 مساءً بتوقيت جرينتش)....
ارتفع سهم Microsoft (MSFT.US) بأكثر من 1٪ في السوق الأولي بعد أن أعلن عملاق البرمجيات نتائج ربع سنوية قوية وتوجيهات قوية للربع الحالي. الأرباح...
حان الوقت لاتخاذ قرارات صعبة التضخم في الولايات المتحدة هو الأعلى في حوالي 40٪ ولم يعد الاحتياطي الفيدرالي يسميه مؤقتًا عند 7٪. مهما كان السبب...
