في التقويم الاقتصادي: اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وأرباح تسلا
تستعد الأسواق الأوروبية لفتح أعلى قرار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في المساء قرار سعر الفائدة لبنك كندا Tesla (TSLA.US) أرباح الربع...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة يوم أمس على ارتفاع ، بعد أسوأ عمليات بيع لها منذ يونيو 2020 ، حيث أدت الأرقام الفصلية القوية من Ericsson و Logitech...
أنهت مؤشرات وول ستريت جلسة أمس منخفضة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.22٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.19٪ ، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 2.29٪ يسود...
نفط: تراجع النفط الخام بشكل طفيف عن أعلى مستوياته المحلية منذ عدة سنوات ، ولكن الانخفاض أقل مقارنةً بالأسواق الأخرى ، على سبيل المثال سوق...
لم تدم الحالة المزاجية المتفائلة في بداية العام الجديد طويلاً. اتضح أن المستثمرين لديهم عدد من الأسباب للقلق ، وأن التوترات الروسية-الاوكرانيا المحتملة...
ارتفعت المؤشرات الأوروبية يوم الثلاثاء مؤشر داكس يرتد بعد اختبار منطقة 15000 نقطة شركة سيمنز هيلثينيرز تقدم 50 مليون اختبار كوفيد سريع...
كان لإعلان شركة Microsoft Corporation (MSFT.US) عن شراء Activision Blizzard، Inc. (ATVI.US) مقابل ما يقرب من 69 مليار دولار في صفقة نقدية بالكامل...
انطلقت مؤشرات وول ستريت أمس في رحلة متقلبة مع انخفاض هائل في بداية التداول النقدي وانعكاس أكبر في وقت لاحق. مع ذلك ، لم تمتد الحالة المزاجية المتفائلة...
من المقرر أن تفتح المؤشرات الأوروبية على ارتفاع طفيف مؤشر IFO الألماني ومؤشر US Conference Board تعلن جنرال إلكتريك وجونسون آند جونسون...
بدأت مؤشرات وول ستريت تعاملات يوم أمس على انخفاض واستعدت ليوم آخر من الخسائر الفادحة. مع ذلك ، قامت المؤشرات بانعكاس هائل وتمكنت من إنهاء...
The beginning of the week is being marked by volatility in the markets. The stock market extends the week's declines, as the US dollar rallies and...
تعرضت المؤشرات الأوروبية لضربة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وول ستريت توسع عمليات البيع ارتداد سعر البيتكوين أنهت المؤشرات...
انخفض سهم Alphabet (GOOGL.US) بأكثر من 4.0٪ بعد أن رفعت تكساس ومقاطعة كولومبيا دعوى قضائية ضد الشركة الأم لـغوغل بسبب ما وصفوه بممارسات تنتهك...
We are now seeing that the market is no longer only concerned about inflation and higher interest rates, but also about an armed conflict in Eastern Europe....
تم رصد تراجع شهية المخاطر في العديد من الأسواق. دارت توترات السوق حول ارتفاع التضخم، واجتماع السياسة النقدية المتوقع بشدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي...
كانت بدايات Netflix (NFLX.US) متواضعة. بدأت الشركة كشركة لتأجير أقراص DVD عبر البريد في عام 1997 عندما أصبحت أقراص DVD سائدة في الولايات المتحدة. عملت...
واصلت العملات المشفرة انخفاضها خلال جلسة اليوم ، مع انخفاض عملة البيتكوين إلى ما دون 33600 دولار ، أي أكثر من 50٪ من أعلى مستوى قياسي بلغ 69000 دولار...
سرعان ما تضاءل الارتداد الصغير والقصير في أسواق الأسهم الأوروبية. أطلقت مؤشرات الأسهم القيادية الأوروبية تداول اليوم مع فجوات سعرية صعودية. ومع ذلك ، فإن...
