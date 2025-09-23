ينخفض مؤشر داكس إلى أقل من 15400 نقطة مع استمرار عمليات البيع
أسواق الأسهم الأوروبية تتداول على انخفاض ينخفض مؤشر داكس DE30 إلى أقل من 15400 نقطة تلقى كومرتس بنك 400 مليون يورو من مخصصات بنك mBank...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
تم إصدار مؤشرات فلاش PMI لشهر يناير من فرنسا وألمانيا اليوم في الساعة 8:15 صباحًا بتوقيت جرينتش والساعة 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. وبينما اتضح أن الإصدار...
يجتمع البرلمان الإيطالي اليوم لبدء التصويت على الرئيس المقبل لجمهورية إيطاليا. على عكس العديد من الدول الغربية ، حيث يصوت المواطنون بشكل مباشر ، فإن أعضاء...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح منخفضة فلاش مؤشر مديري المشتريات من أوروبا والولايات المتحدة تقوم شركة IBM بالإبلاغ عن الأرباح بعد إغلاق...
تعرضت الأسهم والعملات المشفرة لضربة قوية الأسبوع الماضي حيث أثار ارتفاع عوائد الولايات المتحدة النفور على شهية المخاطرة في الأسواق. سينصب اهتمام المستثمرين...
تم تداول المؤشرات من آسيا مختلطة في بداية أسبوع جديد. ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.2٪ ، وانخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.5٪ ، وانخفض مؤشر كوسبي بنسبة...
افتتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض تفرض Netflix (NFLX.US) ضغوطًا على الأسهم التقنية تحاول Peloton (PTON.US) التعافي بعد ركود الأمس أطلقت...
تتعرض العملات المشفرة، التي تعتبر مثل مؤشرات الأسهم أصولًا محفوفة بالمخاطر، لضغوط بيع. بإلقاء نظرة على مخطط Ethereum ، يمكننا أن نرى أن العملة المشفرة...
نقلت Netflix عن أرباح الربع الرابع من عام 2021 أمس بعد إغلاق الجلسة عنوان النتائج بما يتماشى مع التوقعات تحيط الشركة علما بالمنافسة المتزايدة أعلنت...
قفز الذهب في بداية هذا الأسبوع وتمكن من الاختراق فوق منطقة المقاومة فوق مستوى 1،830 دولار. مع ذلك ، تلاشى التقلب في وقت لاحق وتم تداول المعدن النفيس في...
تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لفتح منخفض بيانات مبيعات التجزئة الكندية ، تقرير الوظائف البولندية لاجارد تلقي خطابًا حول التوقعات الاقتصادية...
حاولت مؤشرات وول ستريت التعافي يوم أمس لكن الحالة المزاجية تدهورت بسرعة بعد إطلاق التداول النقدي. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.10٪ ، وتحرك مؤشر Dow...
يختبر المؤشر القياسي الألماني مستوى مقاومة مهمًا. مخطط D1 يتعافى DE30 يوم الخميس ويختبر خط الاتجاه الأفقي عند 15837 نقطة وهو...
بلغ عدد الأمريكيين الذين تقدمون للحصول على إعانات البطالة 0.286 مليون في الأسبوع المنتهي في 15 يناير ، مقارنة بـ 0.230 مليون في الأسبوع السابق. جاءت قراءة...
تم إصدار محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي مؤخرًا وأظهر أن هناك آراء متضاربة بين صانعي السياسة فيما يتعلق بالتضخم. يعتقد بعض محافظي البنوك المركزية...
يتم تداول المؤشرات الأوروبية على انخفاض طفيف فشل DE30 في اختراق المقاومة في منطقة 15800 نقطة وقعت Thyssenkrupp صفقة مع إسرائيل بدأت...
أعلن البنك المركزي لجمهورية تركيا عن قرار السياسة النقدية الساعة 11:00 صباحا بتوقيت جرينتش. قررت CBRT ترك أسعار الفائدة دون تغيير مع بقاء سعر إعادة الشراء...
من المقرر أن يعلن البنك المركزي لجمهورية تركيا قرار السياسة النقدية اليوم في الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. قال CBRT أن المجال لمزيد من التخفيضات في...
