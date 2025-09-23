🥇الذهب يصل إلى أعلى مستوياته في 8 أسابيع
ارتفعت أسعار الذهب بحدة خلال جلسة يوم أمس وتمكنت من اختراق المقاومة الرئيسية عند 1830 دولارًا للأوقية. يتداول الذهب حاليًا عند أعلى مستوى له منذ منتصف...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
من المقرر أن تفتح المؤشرات الأوروبية على ارتفاع طفيف دقائق البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي أرباح...
واصلت المؤشرات الأمريكية عمليات البيع المكثفة أمس. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.97٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.96٪ وهبط ناسداك بنسبة 1.15٪....
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع في الغالب انتعشت وول ستريت مع تقارير الأرباح ارتفاع معدلات المعادن النفيسة أنهت معظم...
انخفض سهم Sony (SONY.US) بنسبة 4.0٪ أخرى يوم الأربعاء ، ممدداً عمليات البيع التي بلغت 7.0٪ أمس والتي أعقبت أنباء صفقة Microsoft (MSFT.US) لشراء شركة Activision...
مكافحة التلوث والإجراءات العامة المؤيدة للبيئة تؤثر بشكل أكثر وضوحًا على الواقع من حولنا. مع تحول الأنظار من الحلول المحلية لحماية البيئة ، إلى الحلول...
فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع تستمر عائدات السندات الأمريكية في الارتفاع سجل كل من Bank of America (BAC.US) و Morgan Stanley (MS.US)...
من الواضح أن مؤشر RUS50 يرتد خلال جلسة اليوم ، ويمحو جميع خسائر الأمس تقريبًا ويقلل بشكل كبير من الخسائر مقارنة بأعلى مستوى الأسبوع الماضي. لقد...
ارتفع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 4.8٪ في ديسمبر من 4.7٪ في نوفمبر ، تماشيًا مع توقعات السوق. مع ذلك ، ارتفعت أسعار المستهلك الأساسي في كندا إلى 4.0٪...
الأسواق الأوروبية تمحو الانخفاضات المبكرة يحاول مؤشر داكس الصعود مرة أخرى فوق 15800 نقطة تمتلك RWE سيولة كافية لتحمل أسعار الطاقة القصوى بدأت...
في خطاب أرسل يوم الاثنين إلى مسؤولي النقل والاقتصاد بالولايات المتحدة وحصلت عليه إن بي سي نيوز ، أعرب الرؤساء التنفيذيون لشركات الطيران الكبرى عن مخاوفهم...
تستمر أسعار الفائدة في السوق في الارتفاع حيث يحوم عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من 1.9٪. في حين يُنظر إلى المعدلات المرتفعة على أنها...
تستعد الأسواق الأوروبية لفتح منخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الكندي لشهر ديسمبر أرباج Morgan Stanley و Procter & Gamble و Bank of...
تراجعت المؤشرات الأمريكية يوم أمس مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.83٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 1.51٪ وهبط ناسداك...
اغلقت البورصات الأوروبية باللون الأحمر تراجعت الأسهم الأمريكية متأثرة بالأسهم المالية والتكنولوجية بلغت عائدات السندات الأمريكية أعلى...
تراجعت أسهم Gap Inc (GPS.US) بأكثر من 7٪ خلال جلسة اليوم بعد أن خفضت Morgan Stanley مخزون بائع التجزئة للملابس مع هدف قدره 14.00 دولارًا للسهم...
أصدر Goldman Sachs نظرته لزوج عملات CADJPY. يرى البنك ان في حال استمر الزوج بالارتفاع فيجب مراقبة مستويات: 96.00 في حال تراجع السعر...
انخفض سهم Netflix ، وهو سهم ينمو منذ فترة طويلة كواحد من خبراء التكنولوجيا في وول ستريت ، بنحو 25 ٪ من أعلى مستوياته فوق 700 دولار منذ أوائل نوفمبر. ولأن...
افتتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض انخفض مؤشر إمباير نيويورك بشكل حاد بشكل غير متوقع في يناير أعلى عوائد السندات الحكومية الأمريكية منذ...
ارتفع سهم Activision (ATVI.US) بنحو 37٪ قبل جرس الافتتاح بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مايكروسوفت ستشتري عملاق ألعاب الفيديو مقابل 68.7 مليار دولار....
