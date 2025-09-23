الذهب يعوض خسائره اليومية بعد اصدار تقرير نيويورك إمباير
قفز سعر الذهب وانخفض الدولار الأمريكي بعد صدور مؤشر نيويورك إمباير التصنيعي لشهر يناير في الساعة 14:30. تبين أن الإصدار كان خيبة أمل كبيرة حيث...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
النفط: وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2014 بسبب عوامل فردية وتغير في التوقعات بشأن زيادة العرض المحتملة هذا العام أدت التخفيضات...
يتمتع النفط ببداية رائعة لعام جديد. لم تتمكن الأسعار فقط من تجاوز أعلى مستوياتها في عام 2021 ، بل تمكن سعر خام برنت أيضًا من الوصول إلى أعلى مستوى منذ...
تنخفض المؤشرات الأوروبية وسط قفزة في العوائد الأمريكية مؤشر داكس ينخفض إلى 15700 نقطة انخفضت مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 22٪ على أساس سنوي...
تجلب بداية جلسة اليوم خصمًا قويًا على المؤشرات الأوروبية والعقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية. قفزت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها...
سجلت أسعار النفط قفزة أخرى اليوم ، بعد الاختراق فوق المستويات المرتفعة السابقة التي أعقبت الوباء في نهاية الأسبوع الماضي. انتقل خام برنت (النفط) إلى أعلى...
قفزت العملة المشفرة DOGECOIN ، المشهورة بين المضاربين ، بنسبة 15٪ تقريبًا بعد تغريدة Elon Musk بأن Tesla (TSLA.US) ستسمح بالدفع بالعملة المشفرة لبعض سلع...
ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية كسر مؤشر داكس DE30 مرة أخرى فوق المقاومة 15،925 نقطة فولكس فاجن توسع قدرة السيارة الكهربائية في الصين إلى...
كانت الجلسة الأولى من الأسبوع الجديد مزدحمة للمستثمرين من الصين. تم إصدار بيانات النشاط الشهرية لشهر ديسمبر بالإضافة إلى أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي...
تستعد الأسواق الأوروبية لفتح أعلى التجار الأمريكيون يحتفلون بيوم مارتن لوثر كينج سينتهي التداول في العقود الآجلة الأمريكية قريبًا اليوم تشير...
أطلقت المؤشرات الآسيوية أسبوعًا جديدًا صعوديًا. ارتفع مؤشر Nikkei بنسبة 0.7٪ ، وارتفع مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.3٪ بينما ارتفعت المؤشرات الصينية...
أوضح المستهلكون الأمريكيون لأول مرة أن ارتفاع الأسعار ليس موضع ترحيب كبير. أظهرت بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وثقة المستهلك اليوم أن التضخم يمكن...
كانت التعليقات من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي هي الدافع الرئيسي لتحركات الأسواق العالمية هذا الأسبوع. بينما سيكون حديث الاحتياطي الفيدرالي دائمًا في...
تبدأ الجلسة الأخيرة في وول ستريت هذا الأسبوع بانخفاضات معتدلة موسم أرباح القطاع المالي للربع الرابع 2021 بيانات مبيعات الولايات المتحدة مخيبة للآمال! مجلس...
تتجه معنويات المستهلك وفقًا لجامعة ميتشيغان إلى الانخفاض مرة أخرى. لشهر يناير انخفض مؤشر المعنويات إلى 68.8 نقطة مقابل توقع 70 نقطة والمستوى السابق 70.6...
بدأ للتو موسم إعلان النتائج المالية للبنوك الكبرى والمؤسسات المالية الرئيسية الأخرى للربع الرابع من عام 2021. تم الإعلان عن نتائج الشركات العملاقة مثل...
كانت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الصادرة في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش نقطة رئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم. تدهورت الحالة المزاجية في الأسواق...
انخفضت مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية يوم الجمعة قبل إصدار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر ديسمبر. يتم تداول الدولار...
