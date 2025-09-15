مخطط اليوم - Bitcoin (28.04.2025)
يستمر الشعور الإيجابي في سوق العملات المشفرة بعد عطلة نهاية الأسبوع. ارتفع سعر البيتكوين اليوم بنسبة 1.10% ليصل إلى 94,800 دولار أمريكي، بينما ارتفع سعر...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
نبدأ الأسبوع بمزاج هادئ نسبيًا لا توجد تقارير اقتصادية كلية رئيسية مقررة اليوم. ومع ذلك، في وقت لاحق من الأسبوع، سنطلع، من بين أمور أخرى، على بيانات سوق...
مع بداية الأسبوع الجديد، نلاحظ تحركات طفيفة في الأسواق المالية. في السوق الصينية، اقتصرت التغيرات في المؤشرات على +/- 0.20%. وخسر مؤشر JP225 الياباني...
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال جلسة اليوم، لكنها تراجعت عن بعض مكاسبها عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. صرّح ترامب بأنه لن يخفض الرسوم...
كان تهدئة الحرب التجارية عاملاً رئيسياً في تقلبات السوق هذا الأسبوع. ورغم أن الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين كانت سابقة لأوانها،...
انخفضت أسعار الذهب (GOLD) منذ أن اختبر المعدن منطقة 3500 دولار. وشهدت جلسة اليوم انخفاضًا قويًا آخر، حيث خسر الذهب 2% وانخفض إلى ما دون 3300 دولار للأوقية،...
ندوة الكترونية في تمام السعة الثامنة بتوقيت دبي: نتائج ALPHABET تدعم وول ستريت النفط يكمل الاتجاه الهبوطي بعد قرار OPEC الصين تدرس احتمالية...
رحّب مستثمرو شركة تسلا (TSLA.US) بحماسٍ بنبأ تحرّك الرئيس ترامب لتخفيف القيود التنظيمية الفيدرالية المتعلقة بالمركبات ذاتية القيادة في الولايات المتحدة....
انخفضت أسهم إنتل (INTC.US) بنسبة 6.5% على خلفية توقعات أضعف من المتوقع للربع الثاني من عام 2025، على الرغم من تجاوزها لتقديرات الإيرادات وأرباح السهم الواحد....
تباينت مشاعر مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم. يكافح مؤشر US100 للعودة إلى مكاسبه، بينما انخفض مؤشر US30 بأكثر من 0.4%. ومن بين شركات التكنولوجيا الكبرى،...
ثقة جامعة ميشيغان (النهائية، لشهر أبريل): ٥٢.٢ (التوقعات ٥٠.٥، السابق ٥٠.٨) القراءة الفعلية النهائية لظروف جامعة ميشيغان: ٥٩.٨ (التوقعات...
ارتفعت أسعار البن إلى أعلى مستوى لها خلال شهر، مدفوعةً بتزايد المخاوف بشأن الحصاد البرازيلي. وقد أضعفت الأمطار المحدودة التي شهدتها البلاد مؤخرًا توقعات...
تسعى شركة باير إيه جي إلى مراجعة المحكمة العليا الأمريكية لدعوى قضائية بشأن مبيد الأعشاب "راوند أب". تقترب شركة ميرك كي جي إيه من إبرام...
تراجع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة، حيث ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بنسبة 0.7% مع ارتفاع بيانات التضخم في طوكيو، في ظل...
الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش - مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لشهر مارس مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة (شهريًا) (مارس): النسبة الفعلية 0.4% مقابل...
يتضمن التقويم الاقتصادي اليوم بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة وقراءات ثقة المستهلك في ميشيغان الأمريكية. ستراقب الأسواق هذه المؤشرات بحثًا عن...
ارتفعت أسهم التكنولوجيا الآسيوية بفضل أرباح ألفابت القوية، حيث قاد مؤشر نيكي 225 الياباني المكاسب بنسبة 0.4%، تلاه مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ ومؤشر...
أعلنت شركة ألفابت (GOOGL.US) عن نتائج أفضل بكثير من المتوقع للربع الأول من عام 2025، متجاوزةً بذلك توقعات السوق. وقد أظهرت الشركة نموًا قويًا في الإيرادات...
ارتفعت الأسواق بفضل توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي وسط مخاوف من الرسوم الجمركية، حيث ارتفع مؤشر US500 بنسبة 1.5%، ومؤشر US100...
ستصدر شركة ألفابت (GOOGL.US) اليوم تقرير أرباحها للربع الأول من عام 2025 بعد إغلاق السوق. وسيكون هذا التقرير هو الثاني من بين ما يُسمى بـ"الشركات...
