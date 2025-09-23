تضخم في الولايات المتحدة الأعلى منذ 40 عاماً
يونيو 1982: تم تداول الذهب بسعر 350 دولارًا للأونصة بعد ارتفاع مثير للإعجاب في السبعينيات ، وكان مؤشر S & P500 عند 110 نقاط وعائدات السندات...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
انتعشت مؤشرات وول ستريت من انخفاض يوم الاثنين أمس. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.92٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.51٪ ، وارتفع ناسداك بنسبة 1.41٪....
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع محا وول ستريت خسائره المبكرة بعد تصريحات باول يتوقع باول "طريق طويل إلى الوضع الطبيعي" في...
أعلنت شركة Vir Biotechnology (VIR.US) اليوم أن حكومة الولايات المتحدة ستشتري 600000 جرعة إضافية من دواء سوتروفيماب ، وقد تم تطوير علاجها لفيروس Covid-19...
نفط تتزايد الشائعات بأن أوبك + لن تكون قادرة على الحفاظ على زيادات الإنتاج البالغة 400 ألف برميل يوميًا شهريًا كانت مكاسب أسعار النفط...
أسواق الأسهم الأوروبية ترتفع تم اختبار DE30 مرة أخرى بمقدار 16000 نقطة HelloFresh تطلق برنامج إعادة شراء الأسهم يتم تداول...
شهد مؤشر ناسداك 100 (US100) جلسة متقلبة للغاية يوم أمس. تم تداول المؤشر على انخفاض خلال الجلسة الأوروبية وشهد انخفاضًا حادًا بعد إطلاق جلسة التداول النقدي...
تستعد الأسواق الأوروبية لفتح أعلى سيظهر باول في مجلس الشيوخ لجلسات التأكيد ارتفعت العقود الآجلة لسوق الأسهم الأوروبية قبل...
تلقت المؤشرات الأمريكية ضربة في بداية جلسة وول ستريت أمس. ومع ذلك ، تم محو معظم الخسائر بنهاية الجلسة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.14٪ ، وانخفض مؤشر...
انخفاضات في أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية العملات المشفرة تحت الضغط يحاول الذهب تعويض الخسائر ، ويعود السعر بالقرب من 1800 دولار يمكن...
شهدنا تراجعًا قويًا لمؤشر التكنولوجيا الأمريكية في النصف الثاني من الأسبوع الماضي ، واستمرت الحركة الهبوطية بعد عطلة نهاية الأسبوع. بدأ الوضع الفني يبدو...
لم يقدّر المستثمرون تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية عام 2021 ، ولكن يبدو أننا نشهد أخيرًا تسعير السوق. الأسهم التكنولوجية هي الأكثر انخفاضًا (انخفض...
يبدو أن الأسواق بدأت أخيرًا في إدراك الاتجاه الذي تتجه إليه السياسة النقدية حول العالم ، وخاصة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. أظهر محضر اجتماع...
تداول الأسهم الأوروبية مختلطة قام مؤشر DE30 بمحاولة فاشلة لكسر منطقة تزيد عن 16000 نقطة تخطط Adidas لشراء أسهم تصل قيمتها إلى 1 مليار يورو في الربع...
يتم تداول النفط بشكل ثابت إلى حد ما في بداية الأسبوع الجديد. التوقعات المستقبلية للنفط غير واضحة ويمكن أن تتغير في أي دقيقة بسبب العديد من العوامل المؤثرة....
من المتوقع أن تفتح المؤشرات الأوروبية على ارتفاع طفيف باول سيدلي بشهادته بشأن إعادة تعيين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء مؤشر...
تبين أن الجلسة الآسيوية الأولى من الأسبوع الجديد كانت مختلطة. انخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.1٪ ، وانخفض مؤشر كوسبي بما يزيد عن 1٪ وارتفعت المؤشرات...
أثار محضر اجتماع لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) بعض حالات العزوف عن المخاطرة خلال الاسبوع الماضي حيث زادت التوقعات برفع سعر الفائدة بشكل...
