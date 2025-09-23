ينخفض الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بعد بيانات الوظائف
صدرت تقارير سوق العمل لشهر ديسمبر من الولايات المتحدة وكندا في الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. أظهر التقرير الأمريكي مكاسب وظيفية أضعف من المتوقع....
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
سيصدر تقرير NFP لشهر ديسمبر اليوم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يشير إجماع السوق إلى أن مكاسب الوظائف تتجاوز قليلاً 400 ألف. مع ذلك ، من المرجح أن...
النفط تم حل اضطرابات الإمدادات في ليبيا وكازاخستان المملكة العربية السعودية تخفض أسعار الصادرات إلى آسيا بمقدار 1.0-1.3 دولار للبرميل قد...
كما هو الحال عادةً في أول جمعة من الشهر ، يعد اليوم يومًا مهمًا لمتداولي الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي. سيتم إصدار تقارير الوظائف لشهر ديسمبر من...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتحها بشكل ثابت تقارير الوظائف من الولايات المتحدة وكندا قراءة فلاش CPI من منطقة اليورو تشير أسواق العقود...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض طفيف. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.10٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.47٪ وهبط ناسداك بنسبة 0.13٪....
فشل مؤشر التكنولوجيا في الانتعاش يوم أمس، اخترق US100 مستوى 15700 تدعم البيانات الأمريكية موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد شهد...
ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة لتصل إلى 207 آلاف في الأسبوع الأخير الكامل من ديسمبر من 200 ألف قبل ذلك والتي على الرغم من الارتفاع...
تباينت المؤشرات الأوروبية يوم الخميس بعد أن صدم محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين بنقاش حول تخفيض الميزانية العمومية. بينما انتلق DE30...
بينما تحاول الأسواق العالمية أن تأخذ أنفاسها بعد صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس ، لا توجد علامة على الاستقرار في سوق العملات المشفرة....
تم اصدار تقرير مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة لشهر ديسمبر، وبينما شهد انخفاضًا كبيرًا مقارنة بشهر نوفمبر (عندما كان عند 58.5) عند 53.6 ، كان لا...
فشل مؤشر ناسداك في الوصول الى قمم جديدة في الوقت الذي حقق فيه كل من US30 و US500 مستويات قياسية من الممكن حدوث عمليات بيع كبيرة إذا تم كسر الدعم من...
مؤشر أسعار المستهلكين الفلاش في ألمانيا هو الحدث الأبرز في الجلسة الأوروبية خدمات ISM ، المطالبات في الولايات المتحدة هي أرقام اليوم تركيز...
كان محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس متشددًا بشكل واضح. رأى المشاركون زيادة الحاجة إلى زيادات أسعار مبكرة للفائدة (مما كان متوقعًا سابقًا)....
أغلقت المؤشرات الأوروبية عند مستوى قياسي جديد يوم الأربعاء حيث يتفاعل المستثمرون بشكل إيجابي مع المخاوف المتضائلة بشأن متحور Omikron. وكان قطاع البنوك...
صدر تقرير ADP عن التغيير في الوظائف الأمريكي في ديسمبر في الساعة 1:15 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن تظهر البيانات زيادة قدرها 400 ألف وظيفة...
بعد فترة إجازة هادئة في الأسواق ، يواجه المستثمرون أسبوعًا أولًا مزدحمًا من العام الجديد. مؤشر ISM الصناعي، محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة...
كانت Bitcoin في مرحلة التوحيد لعدة أسابيع ، واستمر السعر في التداول في نطاق جانبي منذ أواخر نوفمبر، بين 46197 دولارًا و 51.65 دولارًا. عند النظر إلى الفائدة...
إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هو حدث رئيسي في اليوم. واعترف محافظو البنوك المركزية الأمريكية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأن ردهم...
