في التقويم الاقتصادي: محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وتقرير ADP في دائرة الضوء
استقرار في الأسواق الأوروبية محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في المساء تقرير وزارة الطاقة حول مخزونات النفط وتقرير التوظيف...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
Fortinet (FTNT.US) هي شركة للأمن السيبراني ازدهرت في عام 2021 بفضل الطلب القوي على منتجاتها وخدماتها. تقدر قيمة الشركة بنحو 55 مليار دولار في...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس بشكل متباين. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.59٪ ووصل إلى مستوى قياسي جديد أعلى. انخفض S&P 500 بنسبة 0.06٪ بينما...
الأسهم الأوروبية تغلق على أرقام قياسية جديدة امتد مؤشر داو إلى قمم قياسية جديدة ، وناسداك تحت الضغط أوبك + تتمسك بزيادة الإنتاج المخطط...
فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حقق كل من S & P500 و Dow Jones أرقامًا قياسية جديدة تخطط شركة Ford (F.US) لمضاعفة إنتاج شاحنتها الكهربائية أطلقت...
WTI oil moved slightly higher aftter Reuters announced that OPEC + decided to maintain its current output hike of 400,000 barrels a day, however...
بداية العام الجديد تهيمن عليه الحالة المزاجية للمخاطرة في أسواق الأسهم العالمية. تظهر المؤشرات من أوروبا والولايات المتحدة مكاسب قوية لليوم الثاني على...
European markets trade higher DE30 tests 16,100 pts area Airbus likely exceeded 2021 delivery goals European stock markets...
سيعقد وزراء دول أوبك+ اجتماعًا عبر الإنترنت اليوم في الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش لاتخاذ قرار بشأن إنتاج المجموعة. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فإن...
من المقرر أن تفتح الأسواق الأوروبية على ارتفاع طفيف اجتماع أوبك + اليوم بيانات التصنيع الخاصة بمعهد ISM الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش تشير...
شهد الذهب والمعادن الأخرى انخفاضات قوية يوم أمس. ويرتبط هذا بالحركة الصعودية لعائدات السندات الأمريكية التي ارتفعت من 1.5٪ إلى 1.59٪ خلال جلسة الاثنين...
سجلت المؤشرات في وول ستريت مكاسب معتدلة خلال جلسة التداول الأولى هذا العام. في الوقت الحالي ، يعتبر مؤشرا US2000 (+ 0.64٪) و US100 (+ 0.82٪) الأقوى...
ارتفعت المؤشرات الأمريكية خلال جلسة وول ستريت الأولى لعام 2022. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.64٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.68٪ ، وقفز ناسداك...
تبرز Matterport (MTTR.US) كواحدة من الشركات التي تساعد في نقل المرئيات بشكل مثالي من العالم المادي إلى الفضاء الافتراضي. تتمتع Matterport أيضًا بميزة إستراتيجية...
انخفضت هيمنة البيتكوين إلى أقل من 40٪ يمكن الانتهاء من SEC vs Ripple بحلول أبريل 2022 وفقًا للمحامين كاردانو تكتسب شعبية بين المستثمرين كان...
بالنظر إلى مخطط EURGBP اليومي ، فإننا نتعامل مع وضع فني مثير للاهتمام. بالنسبة للفاصل الزمني H4 ، وصل السعر الأسبوع الماضي إلى مستوى لم نشهده منذ فبراير...
ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية نقح مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الألماني هبوطيًا تخطط شركة Delivery Hero (DHER.DE) لزيادة حصتها في Glovo أطلقت...
