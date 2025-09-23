هدأ اليورو بعد إصدار مؤشرات مديري المشتريات الفرنسية والألمانية
تم إصدار مؤشرات التصنيع النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر من فرنسا وألمانيا في الساعة 8:50 صباحًا بتوقيت جرينتش و 8:55 صباحًا بتوقيت...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
بعد الجلسة الآسيوية المتفاوتة ، بدأت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية جلستها الأولى في عام 2022 بمكاسب. زاد DE30 بأكثر من 1٪ ، بينما ارتفع كل من FRA40...
شهدت الأسواق الأوروبية افتتاح ايجابي الأسواق في المملكة المتحدة وكندا مغلقة بسبب العطلة اصدارات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من...
كان عام 2021 عامًا مليئًا بالمطبات والتقلبات بالنسبة لسوق العملات المشفرة ككل. على الرغم من ارتفاع Bitcoin بنسبة 70 ٪ تقريبًا على مدار العام (نتيجة ، وفقًا...
تم تداول الأسهم في آسيا بشكل متفاوت خلال الجلسة الأولى من عام 2022. يتم تداول مؤشر DJ New Zealand بشكل ثابت، حيث ارتفع مؤشر Kospi 0.33٪...
AMD (AMD.US) أو بالأحرى Advanced Micro Devices هي واحدة من أكبر شركات تصنيع الرقائق في العالم ، وقد ارتفع السهم بنسبة 31.7٪ الشهر الماضي ، وفقًا...
دائمًا ما يكون الأسبوع الأول من العام الجديد مثيرًا للاهتمام حيث يقوم المتداولون باتخاذ استراتيجيات جديدة. سيستضيف الأسبوع المقبل إصدار بيانات الوظائف...
دائمًا ما يكون الأسبوع الأول من العام الجديد مثيرًا للاهتمام حيث يقوم المتداولون باتخاذ استراتيجيات جديدة. تنتظر الأسواق في هذا الأسبوع إصدار بيانات الوظائف...
تجلب الساعة الأخيرة نشاطًا أكبر قليلاً للمضاربين على ارتفاع السوق في سوق العملات المشفرة ، حيث يمكننا أن نرى حركة صعودية واضحة في أسعار البيتكوين والإيثريوم....
الذهب في طريقه نحو انخفاض بنسبة 4٪ في عام 2021 ، وهي أكبر خسارة سنوية له منذ عام 2015 حيث دفع الانتعاش الاقتصادي القوي بعد الوباء والتضخم المرتفع باستمرار...
عادة ما يتم تمييز الفترة بين عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة بسيولة أقل أحداث أقل تحريكاً السوق. لا تختلف نهاية عام 2021 ، حيث تشهد الأسواق المالية العالمية...
استقرت أسواق الأسهم الأوروبية يتم تداول DE30 بشكل جانبي في منطقة 15،850 نقطة تخطط BMW لزيادة التوظيف بمقدار 6000 ألف وظيفة العام المقبل تتداول...
يمكن ملاحظة تراجع يوم أمس على مؤشر ناسداك 100 (US100). مع ذلك ، توقف البيع بسرعة عند دعم فني مهم. بإلقاء نظرة على الرسم البياني في فترة H4 ، يمكننا أن...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح ثابت بايدن وبوتين يتحدثان في المساء جلسة التداول النهائية لهذا العام للعديد من مؤشرات البورصة تشير...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس بارتفاع طفيف. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.14٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.25٪ ، وRussell 2000 بنسبة 0.12٪....
أنهت الأسهم الأوروبية الجلسة على تراجعات أمزجة مختلطة في وول ستريت انخفضت مخزونات النفط الأمريكية أكثر من المتوقع كسرت المؤشرات الأوروبية...
انخفض سهم Alibaba (BABA.US) بأكثر من 2.5٪ بعد أن ذكرت Bloomberg أن عملاق التجارة الإلكترونية الصيني يفكر في بيع حصته البالغة 30٪ في شركة إعلانات وسائل...
Market volatility remains limited, but we are seeing fairly clear movements in the precious metals market. Gold is one of the worst performers, as its...
