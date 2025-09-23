أهم ثلاثة مخططات للأسبوع: US100 ، DE30 ، EtherEUM
كانت الأسواق صامتة بعض الشيء خلال الأسبوع الأخير من العام. لا يزال المستثمرون في المزاج الايجابي في عيد الميلاد ومن المتوقع أن يستمر الوضع حتى العام الجديد....
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
اتجاهات مختلطة للأسهم الأوروبية يتراجع DE30 من منطقة مقاومة 15975-16000 نقطة تغريم دويتشه بنك 8.6 مليون يورو من قبل BaFin تداول...
من المقرر أن تفتح الأسواق الأوروبية على انخفاض طفيف الميزان التجاري الأمريكي وبيانات مبيعات المنازل المعلقة لشهر نوفمبر تقرير وزارة الطاقة...
قطعت المؤشرات الأمريكية مسيرة مكاسب أمس وأغلقت تداولها بشكل متباين. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.10٪ ، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.56٪ وانخفض...
استأنف البيتكوين انخفاضه بعد تصحيح صعودي وجيز لبضعة أيام من الحركة الجانبية. تراجعت أكبر عملة مشفرة يوم أمس بعد أن كان المضاربون على الارتفاع غير قادرين...
افتتاح مختلط للأسهم الأمريكية يكمل مؤشر S&P 500 في الارتفاع الأخير Coinbase (COIN.US) تحت الضغط مع انخفاض سعر البيتكوين أطلقت...
ملخص 2021 كان عام 2021 عامًا جيدًا جدًا لأسواق السلع الأساسية. كانت المكاسب القوية التي حققتها معظم السلع مدفوعة بزيادة أسعار النفط التي أدت...
أطلقت Bitcoin جلسة الأمس في حالة مزاجية متفائلة واختبرت مستوى 52000 دولار، ومع ذلك ساءت المعنويات في وقت لاحق من الجلسة واليوم يتم تداول العملة المشفرة...
ارتفعت مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية DE30 يغلق عند علامة 16000 نقطة تمدد Aroundtown برنامج إعادة الشراء لمدة 6 أشهر عززت أسواق الأسهم...
بدأ النفط الأسبوع الجديد هبوطيًا. انخفضت الأسعار بعد أنباء عن إلغاء العديد من الرحلات الجوية في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الميلاد بسبب إصابات Covid...
تستعد الأسواق الأوروبية لفتح فاترة تقرير API عن مخزونات النفط عطلات البنوك في أستراليا والمملكة المتحدة وكندا قلصت العقود...
ارتفعت المؤشرات الأمريكية أمس. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.38٪ ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.98٪ ، وارتفع مؤشر...
ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بما يزيد عن 2٪ خلال جلسة اليوم على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن انخفاض الطلب الناجم عن متغير omicron. في الولايات المتحدة...
المؤشرات الأوروبية أغلقت بالقرب من أعلى مستوياتها القياسية يحقق مؤشرS&P500 قمم جديدة يتوقع بنك جولدمان ساكس ثلاث زيادات في الفائدة في عام 2022 يبدأ...
انخفض سهم Didi Global (DIDI.US) بأكثر من 4.0 ٪ بعد أن أعلنت Financial Times أن شركة النقل التي تتخذ من الصين مقراً لها مددت انتهاء صلاحية الحجز إلى أجل...
يستعيد البيتكوين مستوى 50000 دولار ارتفعت مبيعات الريبل بشكل حاد حتى عام 2021 السناتور الأمريكي سينثيا لوميس تكشف عن خطط لإصلاح العملة المشفرة في...
