DE30 يختبر منطقة المقاومة بالقرب من 15800 نقطة
الأسواق الأوروبية تتداول على ارتفاع طفيف يختبر DE30 نطاق المقاومة دون 15800 نقطة دايملر تخفض حصتها في مشروع EV الصيني يتم...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
المزيد
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
المزيد
الأسواق الأوروبية تتداول على ارتفاع طفيف يختبر DE30 نطاق المقاومة دون 15800 نقطة دايملر تخفض حصتها في مشروع EV الصيني يتم...
صمتت التحركات في الأسواق المالية العالمية بعد عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد. من المتوقع أن تظل السيولة منخفضة حتى العام الجديد مع العديد من العطلات المصرفية...
تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لفتح منخفضة الليرة التركية تنخفض 5٪ مقابل الدولار عطل في المملكة المتحدة وكندا وأستراليا تشير...
تم تداول المؤشرات الآسيوية على انخفاض مع بداية الأسبوع الجديد. انخفض مؤشر Nikkei و Kospi بنسبة 0.4٪ بينما انخفضت المؤشرات الصينية بنسبة 0.1-0.7٪ يتم...
كان أداء الجنيه الإسترليني جيدًا للغاية في فترة ما قبل عيد الميلاد ويتنافس مع الدولار الأسترالي باعتباره العملة الرائدة في مجموعة العشرة هذا الأسبوع. تقول...
بدأ الأسبوع الأخير من العام، ومن المقرر أن تختتم الأسواق عامًا آخر يتفشى فيه الوباء. في حين لم يلعب فيروس كورونا دورًا كبيرًا في الأسواق في عام 2021 كما...
ارتد اليورو مقابل الدولار الأميركي من منطقة الدعم قصيرة المدى بالقرب من مستوى 1.1300 يوم أمس. تمكن الزوج من الصعود إلى أعلى المستويات المحلية بعد الارتداد...
قرر أردوغان وإدارته مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى استقرار الوضع في TRY هذا الأسبوع. أدى ذلك إلى تعزيز قوي للعملة التركية. وصلت عمليات البيع...
One should not be surprised to find out that the economic calendar is empty during today’s session. Trading hours during the Christmas period are...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس على ارتفاع. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.55٪ ، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.62٪ ، وزاد ناسداك بنسبة 0.85٪. يسود...
المؤشرات العالمية تتقدم حزمة بيانات صلبة من الولايات المتحدة البيتكوين قوق 50000 دولار سادت الأجواء المتفائلة في سوق الأسهم...
بلغ عدد الأمريكيين الذين يتقدمون للحصول على إعانات البطالة 0.205 مليون في الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر ، مقارنة بـ 0.205 مليون في الأسبوع السابق. جاءت...
ارتفع المؤشر القياسي الألماني بنسبة 0.5٪ أخرى يوم الخميس ويبدو أنه يواصل الانتعاش لليوم الثالث على التوالي. مخطط D1 اكتسب DE30 بالفعل أكثر...
ارتفع المؤشر القياسي الألماني بنسبة 0.5٪ أخرى يوم الخميس ويبدو أنه يواصل الانتعاش لليوم الثالث على التوالي. مخطط D1 اكتسب DE30 بالفعل أكثر...
المتحور الجديد لفيروس كورونا - أوميكرون - لا يزال مصدرًا لعدم اليقين في الأسواق. كانت التقارير الأولية قاتمة، مما يشير إلى قابلية انتقال أوميكرون أعلى...
المتحور الجديد لفيروس كورونا - أوميكرون - لا يزال مصدرًا لعدم اليقين في الأسواق. كانت التقارير الأولية قاتمة، مما يشير إلى قابلية انتقال أوميكرون أعلى...
من المقرر أن تفتح الأسواق الأوروبية على ارتفاع طفيف البيانات الأمريكية الشهرية لشهر أكتوبر مراجعة قراءة ميول المستهلك UoM لشهر ديسمبر تشير...
ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية يصل DE30 إلى أعلى مستوياته في أسبوع كونتيننتال يقفز على تعليقات الرئيس التنفيذي المتفائلة تتداول...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم