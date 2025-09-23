مؤشر داكس يقفز إلى أعلى مستوى أسبوعي في تداول ما قبل عيد الميلاد
ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية يصل DE30 إلى أعلى مستوياته في أسبوع كونتيننتال يقفز على تعليقات الرئيس التنفيذي المتفائلة تتداول...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
تدخل الأسواق ببطء فترة هدوء عيد الميلاد مع انخفاض التقلبات في الأسواق المالية الرئيسية مع اقتراب نهاية أسبوع التداول. التقويم الاقتصادي اليوم أكثر وفرة...
كيف بدأ الأمر؟ تعتبر تركيا من الاقتصاديات الناشئة ، وتقع على حدود أوروبا وآسيا. على الرغم من قرب الشرق الأوسط ، لا تمتلك البلاد احتياطيات...
تداول الأسهم الأوروبية دون اتجاع واضح يتراجع DE30 بعد فشل اختبار المتوسط المتحرك لـ 200 جلسة شركة Delivery Hero تخرج من قطاع توصيل الطعام...
تمكنت مؤشرات وول ستريت من تعويض سلسلة من الخسائر يوم أمس وأنهت التداول على ارتفاع. كان ناسداك 100 (US100) من أفضل الشركات أداء حيث كسب 2.3٪. ارتد المؤشر...
الأسواق الأوروبية ثابتة تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المنقح ، كونفرنس بورد لشهر ديسمبر تشير بيانات API إلى انخفاض كبير في مخزونات...
تتعافى أسواق الأسهم الأمريكية من عمليات البيع المكثفة الأخيرة أمس. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.78٪، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 1.60٪ بينما ارتفع...
شهدت الأسواق يوم أمس ارتفاعًا هائلاً في أسعار الغاز في أوروبا. هذا هو نتيجة لعدة عوامل مهمة. أولاً ، تجدر الإشارة إلى الإنتاج المحدود للكهرباء من الرياح...
إنه ليس يومًا سهلاً لحاملي أسهم الشركات الطبية المشاركة في إنتاج لقاحات COVID-19. خلال جلسة الثلاثاء الجارية في وول ستريت ، فإن شركات مثل Pfizer (PFE.US)...
نفط استأنف النفط انخفاضه وسط مخاوف بشأن تأثير متغير Omicron والقيود المحتملة تفرض هولندا إغلاقًا لمدة 3 أسابيع خلال عيد الميلاد ورأس...
تلقى البيزو التشيلي ضربة يوم أمس ، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2020 (مقابل الدولار الأمريكي). وجاءت هذه الخطوة ردا على نتيجة الجولة الثانية من...
الأسواق الأوروبية تتداول على ارتفاع DE30 يوقف الانتعاش عند منطقة 15،415-15،440 نقطة الخطوط الجوية القطرية تقاضي شركة إيرباص بسبب عيوب...
أطلقت الليرة التركية تراجعا هائلا مساء أمس عقب خطاب ألقاه الرئيس التركي أردوغان. أعلن أردوغان عن سياسات جديدة تهدف إلى تخفيف التأثير على زيادة سعر صرف...
تستعد الأسواق الأوروبية لفتح أعلى بيانات مبيعات التجزئة من كندا وبولندا من المتوقع أن يظهر تقرير API انخفاضًا طفيفًا في مخزونات النفط تشير...
تراجعت المؤشرات الأمريكية يوم أمس بعد تأجيل مشروع قانون البنية التحتية الأمريكية. ومع ذلك، تمكنت المؤشرات الرئيسية من إنهاء اليوم فوق أدنى مستويات الجلسة....
أعادت الأسواق اليوم تركيزها على المخاوف بشأن نوع جديد من فيروس الكورونا. ستدخل هولندا في إغلاق صارم خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لمحاولة احتواء...
