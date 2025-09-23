المؤشرات الأوروبية تنخفض ، DE30 يهبط أكثر من 2٪
الأسهم الأوروبية تنخفض بفعل السياسة الأمريكية وعمليات الإغلاق الأوروبية DE30 يختبر مساحة 15100 نقطة قد تبيع شركة Deutsche Telekom أعمال...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
لا يزال Omicron وعدم اليقين المتعلق بتأثيره على الصحة والاقتصاد مصدر قلق. لا يزال يبدو أنه لا يوجد إجماع بين العلماء حول ما إذا كانت اللقاحات الحالية تحمي...
تستعد الأسواق الأوروبية لفتح منخفضة أثر التأخيرات في فاتورة البنية التحتية الأمريكية على معنويات الأسواق تعلن هولندا عن إغلاق لمدة 3 أسابيع...
تم تداول الأسهم في آسيا على انخفاض في بداية الأسبوع الجديد. انخفض مؤشر Nikkei بما يزيد عن 2٪ ، وانخفض مؤشر Kospi بنسبة 1.8٪ ، وأنهى S & P / ASX...
Rivian (RIVN.US) stock dropped over 10% during today's session after the electric vehicle maker posted a quarterly loss of $1.23 billion for the third...
أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة يوم الجمعة على انخفاض في معظمها ، مما أدى إلى محو بعض المكاسب الأخيرة التي أعقبت تصريحات تشديد السياسة النقدية للبنوك...
أعلنت البنوك المركزية الكبرى عن قرارها النهائي بشأن السياسة المالية لعام 2021 هذا الأسبوع ، وبدأت الأسواق في التطلع نحو فترة عيد الميلاد. حجم...
استمرار انهيار الليرة التركية. خفض البنك المركزي لجمهورية تركيا سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد بمقدار 100 نقطة أساس أخرى يوم أمس ، مما أدى إلى انخفاض...
لا يزال البيتكوين تحت الضغط. اخترقت العملة المشفرة الرئيسية ما دون خط الاتجاه الصعودي متوسط المدى في بداية ديسمبر وتباطأت الحركة الهبوطية قليلاً في وقت...
لبعض الوقت الآن ، غيرت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم اتجاه السياسة النقدية. الآن ، يتم إدخال التغييرات أيضًا من قبل أكبر وأهم البنوك المركزية في...
قفز سهم Accenture (ACN.US) بأكثر من 10٪ خلال جلسة يوم أمس بعد أن أعلنت شركة استشارات تكنولوجيا المعلومات عن نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع. ارتفعت أرباح...
تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لفتح منخفضة مؤشر IFO الألماني لشهر ديسمبر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين النهائي لشهر نوفمبر من منطقة اليورو اقترب...
انتهى موسم أرباح eet للربع الثالث من عام 2021 بالفعل ولدى المستثمرين صورة كاملة عن أداء الشركات الأمريكية في الفترة المتدى من يوليو إلى سبتمبر. ومع ذلك...
انخفضت المؤشرات الأمريكية أمس ومحت جميع القفزات التي أعقبت اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.87٪ ، وتراجع مؤشر...
يستمر المؤشر القياسي الألماني في الارتفاع يوم الخميس ، ولكن هل يمكن أيضًا تأكيد الاتجاه الصعودي قصير المدى بارتفاع أعلى؟ مخطط D1 يواصل...
ترك البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 0.00٪ ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. أعلن البنك المركزي عن خفض وتيرة مشترياته من الأصول...
أعلن بنك إنجلترا قرار السياسة النقدية في الساعة 12:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تمت مراقبة القرار عن كثب حيث توقع بعض الاقتصاديين أن يقوم البنك برفع سعر الفائدة...
هناك العديد من إعلانات السياسة النقدية للبنك المركزي المقرر عقدها اليوم ، لكن الإعلان الصادر عن بنك إنجلترا في الساعة 12:00 مساءً بتوقيت جرينتش سيكون أكثر...
