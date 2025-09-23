الجنيه الاسترليني قبيل قرار بنك إنجلترا
هناك العديد من إعلانات السياسة النقدية للبنك المركزي المقرر عقدها اليوم ، لكن الإعلان الصادر عن بنك إنجلترا في الساعة 12:00 مساءً بتوقيت جرينتش سيكون أكثر...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
المؤشرات الأوروبية ترتفع بعد المكاسب في وول ستريت يوم أمس DE30 يختبر منطقة المقاومة عند 15725 نقطة كانتاس الأسترالية تضع طلبية كبيرة مع...
سيعلن بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي عن قرارات السياسة النقدية اليوم في الساعة 12:00 و 12:45 مساءً بتوقيت جرينتش على التوالي. ستتم مراقبة قرارات سعر...
إصدار مؤشرات فلاش PMI لشهر ديسمبر من فرنسا وألمانيا في الساعة 8:15 صباحًا بتوقيت جرينتش و 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش على التوالي. اتضح أن مؤشرات التصنيع...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى مؤشرات مديري المشتريات لشهر ديسمبر من أوروبا والولايات المتحدة قرار سعر الفائدة من البنك المركزي السويسري...
على الرغم من أن قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس كان متشددًا إلى حد ما ، شهدت المؤشرات الأمريكية انعكاسًا هائلًا بعد الإعلان وتعافت من الخسائر...
مزاج مختلط في أوروبا يضاعف الاحتياطي الفيدرالي وتيرة التناقص التدريجي انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع أنهت...
لقد انتهى لتوه المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وكان مساره متوافقًا مع توقعات السوق. فيما يلي بعض النقاط...
ليس فقط تسريع تقليص شراء السندات -الفيدرالي تدحث عن سياسة. مع ارتفاع الفائدة ث3 مرات في عام 2022 و 3 ارتفاعات أخرى في عام 2023. وهذا أكثر مما...
ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.3٪ عن الشهر السابق في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.8٪ في أكتوبر وأقل بكثير من توقعات السوق عند 0.8٪ ، مما زاد من...
ينتظر التجار قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش. من المتوقع أن تكون التقلبات مرتفعة في العديد من الأسواق....
فشل تقرير من وزارة الطاقة الأمريكية في إطلاق تحركات كبيرة في سوق النفط. انخفضت مخزونات النفط الخام أكثر من المتوقع بينما انخفضت مخزونات البنزين بشكل غير...
تم إصدار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر نوفمبر في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تبين أن التقرير أضعف من المتوقع لكنه لم يطلق أي تحركات كبيرة في...
بنك الاحتياطي الفيدرالي يختتم "اجتماع العام" اليوم من المتوقع حدوث تناقص تدريجي أسرع وتلميحات حول زيادات الأسعار القرار الساعة...
سيعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن قرار السياسة النقدية الأخير اليوم في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش. يبدو قرار تسريع وتيرة تقليص مشتريات الأصول...
