في التقويم الاقتصادي: التركيز على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي ومبيعات التجزئة الأمريكية
تستعد الأسواق الأوروبية لفتح على تحركات خفيفة قرار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في المساء توقعت مبيعات التجزئة الأمريكية زيادة في نوفمبر...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
انخفضت المؤشرات الأمريكية يوم أمس. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.75٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.30٪ وهبط ناسداك بنسبة 1.14٪. كان التداول في...
اغلقت المؤشرات الاوروبية على اتجاهات مختلفة وول ستريت تتراجع قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي تراجع المعادن الثمينة بعد قراءة التضخم...
بدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تداول اليوم دون مستويات إغلاق يوم أمس. على الرغم من محاولة الارتداد في الدقائق الأولى من الجلسة ، لم يستسلم البائعون...
ارتفعت أسهم Beyond Meat (BYND.US) بأكثر من 7.0٪ خلال جلسة اليوم بعد أن رفعت Piper Sandler موقفها الاستثماري من الشركة المصنعة لبدائل اللحوم النباتية إلى...
أصدر Credit Agricole رأيته بشأن توجه زوج العملات AUDUSD. حيث يرى امكانية تراجع الزوج الى مستويات 0.6899 مع احتمالية فشل الحركة الهبوطية في حال ارتفاع...
أصدر Morgan Stanley نظرته بشأن زوج العملات EURUSD. حيث يرى احتمالية تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي الى مستويات 1.1000.000 مع اشارة لفشل الحركة...
في فترة ما بعد الظهر ، يمكننا أن نلاحظ عمليات بيع واضحة في سوق المعادن النفيسة ، والتي تسارعت بعد نشر مؤشر أسعار المنتجين التضخم من الولايات المتحدة. يخسر...
النفط: يحاول النفط تعويض الخسائر الأخيرة ، لكن السعر لا يزال متماسكًا بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية (الطرف السفلي للقناة الصعودية) تشير...
يعتبر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أحد أهم الأحداث هذا الأسبوع. سيعلن البنك المركزي الأمريكي عن قراره المقبل بشأن السياسة النقدية غدًا في الساعة...
تحاول المؤشرات التعافي بعد انخفاض الأمس بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ، تقرير مخزونات النفط API ينتظر المستثمرون قرارات...
تم تداول العملات المشفرة الرئيسية وكذلك العملات البديلة على تراجعات مؤخرًا. تكثفت عمليات البيع يوم أمس ، مما أدى إلى انخفاض عملة البيتكوين بنسبة 7٪ وإيثيريوم...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض حيث يستعد المستثمرون لتشديد السياسة المحتمل من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. انخفض مؤشر S&P...
تراجع المعنويات في سوق الأسهم وصل US500 إلى مستوى الدعم الرئيسي قصير المدى الدولار هو الأقوى بين العملات الرئيسية المستثمرون ينتظرون بنك الاحتياطي...
ظل زوج اليورو / الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي عالقًا بين النطاق 1.13568-1.12602. مع ذلك ، قد يكون هذا الأسبوع مهمًا بشكل خاص لزوج العملات...
تشهد العملة التركية جلسة أخرى شديدة التقلب اليوم. أطلق USDTRY أسبوعًا جديدًا بفجوة سعرية صعودية تزيد عن 3٪ ، بعد تداول هادئ نسبيًا طوال الأسبوع السابق....
ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية اختبر مؤشر داكس 15800 نقطة لكنه فشل في اختراقه تتداول أسواق الأسهم الأوروبية عند مستوى أعلى...
