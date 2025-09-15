انخفضت عملة ترامب 16.5% بعد إعلان ترامب 📉
انخفض سعر عملة ترامب بشكل حاد بعد نشوة المستثمرين بإعلان دونالد ترامب دعوة أكبر 220 حاملًا لرمز ترامب إلى عشاء خاص معه في البيت الأبيض. وسرعان ما تبع هذا...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
المزيد
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
المزيد
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
المزيد
انخفض سعر عملة ترامب بشكل حاد بعد نشوة المستثمرين بإعلان دونالد ترامب دعوة أكبر 220 حاملًا لرمز ترامب إلى عشاء خاص معه في البيت الأبيض. وسرعان ما تبع هذا...
ظلت أسهم شركة Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG.US) مستقرة يوم الخميس بعد أن خفضت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة توقعات مبيعاتها للعام بأكمله وأعلنت...
شارك عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر وكيفن هاماك، اليوم آراءهما حول الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية. أشار هاماك إلى أنه من غير المرجح أن...
أعلنت شركة بيبسيكو عن نتائج الربع الأول التي جاءت دون توقعات المحللين. انخفضت أسهم بروكتر آند جامبل يوم الخميس عقب انخفاض مبيعات العام بأكمله وتوقعات...
صدرت بيانات طلبيات السلع المعمرة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: طلبيات السلع المعمرة: السابق: 2.0%, المتوقع: 0.9%, الفعلي: 9.2% طلبيات السلع...
واجهت أسهم شركة بروكتر آند جامبل (PG.US) ضغوطًا عقب صدور تقرير أرباح الربع الثالث، حيث خفّضت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة توقعاتها للعام بأكمله...
أعلنت شركة بيبسيكو (PEP.US) عن نتائج الربع الأول التي جاءت أقل من متوسط توقعات المحللين. وتتوقع الشركة الآن أن يكون ربح السهم بالعملة الثابتة مستقرًا...
انخفضت أسهم شركة بروكتر آند جامبل (PG.US) بنسبة 2% يوم الخميس بعد أن خفضت شركة المنتجات الاستهلاكية العملاقة توقعاتها للمبيعات والأرباح للعام...
سيتم إنشاء مركز بيانات في دبي بتكلفة ملياري درهم إماراتي، بالشراكة بين شركة "دو" ومايكروسوفت. من المتوقع أن يتم تطوير المركز على عدة مراحل، وستكون...
عاد الدولار الأمريكي للتعرض للضغوط بعد سلسلة من التصريحات الغامضة من البيت الأبيض بشأن المفاوضات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة وشركائها....
ارتفعت أسهم ServiceNow (NOW.US) بنسبة 10% في تداولات ما قبل السوق اليوم، عقب تقرير أرباح الشركة للربع الأول من عام 2025 الذي جاء أفضل من المتوقع. وبصفتها...
انخفضت أسهم شركة كيرينغ (KER.FR)، المالكة لعلامات تجارية مثل غوتشي وإيف سان لوران، بنسبة 5% اليوم بعد أن جاءت نتائج الربع الأول دون التوقعات. وتراجعت مبيعات...
لا تزال تقلبات البيت الأبيض بشأن الرسوم الجمركية تلعب دورًا رئيسيًا في معنويات السوق، ولكن اليوم سيشهد أيضًا بيانات مهمة تتعلق بموقف الاحتياطي الفيدرالي....
أغلقت وول ستريت أمس على ارتفاع، مدعومةً بمؤشرات تهدئة في الحرب التجارية (ناسداك: +2.5%، ستاندرد آند بورز 500: +1.7%، داو جونز الصناعي: +1.1%، راسل 2000:...
ارتفع مؤشر US500 بنسبة تقل قليلاً عن 2%، بينما ارتفع مؤشر US100 بنسبة 3%، وذلك قبل ساعتين فقط من إغلاق التداول في وول ستريت. وارتفع مؤشر DE40 بأكثر...
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي ترامب يتراجع عن فكرة إقالة جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي ترامب: سأكون لطيفًا مع...
في وقت لاحق من اليوم، وبعد إغلاق وول ستريت، من المقرر أن تُصدر شركة التكنولوجيا الأمريكية العريقة IBM نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025. وسيتابع...
رفض بيسنت التعليق على تقرير وول ستريت جورنال حول خفض الرسوم الجمركية على الصين، لكنه أضاف أنه لا يوجد عرض أحادي من ترامب لخفض الرسوم الجمركية على الصين...
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن إغلاق طرح الإصدار المحلي لشهر أبريل 2025 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة، حيث تم جمع مبلغ إجمالي قدره 3.71...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم