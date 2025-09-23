ةيتم تداول مؤشر داكس بالقرب من 15800 نقطة بعد الارتفاعات الصباحي
ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية اختبر مؤشر داكس 15800 نقطة لكنه فشل في اختراقه تتداول أسواق الأسهم الأوروبية عند مستوى أعلى...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
يتم تداول USDCAD على ارتفاع، بفضل قوة الدولار الأمريكي. ومع ذلك ، هذا لا يعني أن الدولار الكندي يتقاعس. في الواقع ، العملة الكندية هي ثاني أفضل أداء في...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أعلى اليوم محافظ بنك كندا سيصدر إعلان السياسة النقدية بعد ظهر اليوم ستعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة...
تم تداول الأسهم في آسيا على ارتفاع في بداية الأسبوع الجديد. ارتفع مؤشر Nikkei بنسبة 0.76٪ ، وارتفع مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.35٪ بينما انخفض...
شهدت جلسة يوم الجمعة مكاسب في المؤشرات الأمريكية على الرغم من مستويات التضخم المرتفعة ، حيث جاءت بيانات ثقة المستهلك الأولية في ميتشجان أعلى من التوقعات....
سيعلن الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان وبنك إنجلترا عن سياستهم النقدية الأسبوع المقبل. قد يصدر كل بنك مركزي إعلانات رئيسية ، لذلك...
بلغ عدد الأمريكيين الذين تقدمون للحصول على إعانات البطالة 0.184 مليون في الأسبوع المنتهي في 4 ديسمبر ، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 1969 ، مقارنة بـ 0.222...
تسود المزاجيات المختلطة في الأسواق الأوروبية حيث يواصل المستثمرون مراقبة التطورات المحيطة بمتغير omicron قبل بيانات الوظائف الأمريكية. على الرغم...
ارتفعت أسعار انبعاثات الكربون خلال ديسمبر لتصل إلى مستويات قياسية فوق 90.00 ، مدفوعة بالشراء الفني القوي والإجراءات التي أعلنتها الحكومة الائتلافية...
تستعد الأسواق الأوروبية لفتح أعلى مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة تخزين الغاز الطبيعي EIA تشير أسواق العقود الآجلة...
كانت مخزونات النفط الخام الأمريكية مستقرة للغاية مؤخرًا ، وهو ما يرجع أيضًا إلى موسمية نهاية العام. ومع ذلك ، الانخفاض في المخزونات عند 240 ألف برميل جاء...
ارتفعت المؤشرات الرئيسية بشكل حاد يوم الأربعاء بعد أن أكدت شركة Pfizer (PFE.US) و BioNTech (BNTX.US) أن ثلاث جرعات من اللقاح قد تكون مناسبة لمواجهة متحور...
افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية بشكل مختلط يتأرجح مؤشر داكس بين المكاسب والخسائر تراجعت أسهم HelloFresh (HFG.DE) وسط توجيه ضعيف لعام 2022 أطلقت...
سيراقب التجار اليوم اجتماع بنك كندا، ويبحثون عن بعض الدلائل للخطوات التالية للسلطة النقدية بعد بيانات التوظيف والناتج المحلي الإجمالي التي جاءت أفضل من...
أثر انتعش قطاع التكنولوجيا بشكل عام على مصنعي أشباه الموصلات ، حيث ارتفع مؤشر PHLX لأشباه الموصلات بنسبة 5.0٪. كانت NVIDIA ذات الوزن الثقيل (+ 8.0٪) أكبر...
ازداد الاهتمام بأصول العملات المشفرة بشكل كبير على مدى الأشهر العديدة الماضية. ساهمت المخاوف بشأن التضخم أو الإجراءات المهمة التي تتخذها البنوك المركزية...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على ارتفاع. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.07٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 1.40٪ وارتفع ناسداك بنسبة...
النفط تتراجع مخاوف omicron وتأثيرها على الطلب أشار بنك جولدمان ساكس سابقًا إلى أن السوق قد سجل انخفاضًا في الطلب بمقدار 7 ملايين برميل...
