🔼 مكاسب على مؤشر داكس بأكثر من 2٪🔼
منذ بداية جلسة اليوم ، شهدنا مكاسب واضحة على المؤشرات ، خاصة في أوروبا. ارتفع عقد DAX ، أي DE30 بأكثر من 2٪ اليوم ، مع ارتفع بأكثر من 4٪ منذ قاع الأمس....
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
المزيد
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
المزيد
منذ بداية جلسة اليوم ، شهدنا مكاسب واضحة على المؤشرات ، خاصة في أوروبا. ارتفع عقد DAX ، أي DE30 بأكثر من 2٪ اليوم ، مع ارتفع بأكثر من 4٪ منذ قاع الأمس....
تعرضت العملات المشفرة لضربة خلال عطلة نهاية الأسبوع ، لكن Ethereum تمكنت من التفوق على Bitcoin وتمحي معظم الخسائر الأخيرة. كما أعلنت مجموعة CME عن إطلاق...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أعلى مؤشر ZEW الألماني تقرير API عن مخزونات النفط تشير أسواق العقود الآجلة إلى افتتاح مرتفع...
تنخفض أسعار أسهم Tesla (TSLA.US) بعد أنباء عن أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد فتحت تحقيقًا في الألواح الشمسية المعيبة التي أنشأتها شركة Elon Musk....
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على ارتفاع. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.17٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 1.87٪ ، وارتفع مؤشر ناسداك...
تثبت جلسة اليوم أنها هادئة نسبيًا حيث أن التقويم الاقتصادي فارغ إلى حد كبير دون بيانات رئيسية في ظل تأقلم الأسواق مع الأخبار المحيطة بمتحور omicron الجديد. على...
تكتسب المؤشرات في الولايات المتحدة ارتفاعًا طفيفًا خلال الجزء الأول من جلسة يوم الاثنين وتتعافى من الانخفاضات الأخيرة بفضل تضاؤل المخاوف المتعلقة Omicron....
انخفاض القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى أقل من 2.2 تريليون دولار سعر البيتكوين أقل من 50،000 دولار كان الأسبوع الماضي سلبيًا...
فتحت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع انخفضت طلبيات المصانع الألمانية بشكل حاد في أكتوبر أطلقت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم...
عانى سعر DOGECOIN ، مثله مثل باقي سوق العملات المشفرة ، منذ الانهيار السريع في وقت مبكر من يوم السبت. وبينما تمكن التجار من الارتفاع بنسبة 35٪ فوق أدنى...
تستعد الأسواق الأوروبية لفتح أعلى خطاب برودبنت بنك إنجلترا بيانات المستوى الثاني من الولايات المتحدة وأوروبا تشير أسواق...
يتم تداول العقود الآجلة الأمريكية أعلى قليلاً من أسعار إغلاق يوم الجمعة يسود شعور مختلط في آسيا. انخفض مؤشر نيكي بنسبة 0.40٪ ، وارتفع مؤشر S &...
سيظل وضع الفيروس والتوقعات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر من الموضوعات الرئيسية في الأسواق هذا الأسبوع. يجب أن تصل المزيد من البيانات حول...
قال الرئيس التنفيذي لشركة Moderna خلال الجلسة الآسيوية اليوم أنه من المحتمل أن تصبح اللقاحات المتوفرة حاليًا غير فعالة ضد أحد أنواع فيروس كورونا الجديد...
أحدث نوع جديد من فيروس كورونا - أوميكرون - موجات صدمة في الأسواق المالية العالمية يوم الجمعة. بينما تعافت الأصول الخطرة إلى حد ما يوم الاثنين ، وصلت موجة...
من المقرر أن تفتح المؤشرات الأوروبية على انخفاض وسط تجدد المخاوف من الفيروس جيروم باول سيدلي بشهادته في الكونجرس الساعة 3:00 مساءا بتوقيت...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على ارتفاع. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.32٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.68٪ ، وارتفع ناسداك بنسبة 1.88٪. كان...
يذكر ان دورسي، هو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات الرقمية Square Inc (SQ.US) مما اثار التساؤلات في الماضي حول ما إذا كان قادرًا على إدارة كلتا الشركتين. من...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم