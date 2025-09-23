يتأرجح سهم تويتر بشدة بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي جاك دورسي عن استقالته
يذكر ان دورسي، هو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات الرقمية Square Inc (SQ.US) مما اثار التساؤلات في الماضي حول ما إذا كان قادرًا على إدارة كلتا الشركتين. من...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
المزيد
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
المزيد
يذكر ان دورسي، هو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات الرقمية Square Inc (SQ.US) مما اثار التساؤلات في الماضي حول ما إذا كان قادرًا على إدارة كلتا الشركتين. من...
قفز سعر سهم Twitter (TWTR.US) بأكثر من 12.0٪ في السوق الأولي في أعقاب التقارير التي تفيد بأن المؤسس المشارك جاك دورسي تنحى عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة...
ارتفع معدل التضخم السنوي في ألمانيا إلى 5.2٪ على أساس سنوي في نوفمبر ، وهو أعلى معدل منذ أغسطس 1993 عند 4.5٪ على أساس سنوي في الشهر السابق وفوق تقديرات...
تم تداول زوج يورو / دولار أمريكي EUR / USD عند مستويات منخفضة مؤخرًا. مع ذلك ، تمكن الزوج في جلسة الجمعة من الوصول إلى الهدف الفني لنموذج الرسم البياني...
تتعافى الأصول الخطرة اليوم بعد عمليات بيع مكثفة يوم الجمعة. ارتفعت المؤشرات الأوروبية والعقود الآجلة الأمريكية. ومع ذلك ، يمكن رصد التحركات الأكبر في سوق...
من المتوقع أن تفتح الأسواق الأوروبية على ارتفاع قراءات التضخم من إسبانيا وألمانيا خطابات رؤساء البنك المركزي الأوروبي ، وبنك كندا ، وبنك...
تحسنت الحالة المزاجية في بداية الأسبوع الجديد مع أخبار عن ان المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" يسبب أعراضًا خفيفة فقط يتم تداول العقود...
تحسنت الحالة المزاجية في بداية الأسبوع الجديد مع أخبار عن ان المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" يسبب أعراضًا خفيفة فقط يتم تداول العقود...
يخشى المستثمرون من أن المتغيرات الجديدة الأكثر خطورة ستشجع الحكومات على إعادة فرض عمليات إغلاق جديدة. سيؤدي الانخفاض الكبير في أسعار النفط في نهاية الأسبوع...
يخشى المستثمرون من أن المتغيرات الجديدة الأكثر خطورة ستشجع الحكومات على إعادة فرض عمليات إغلاق جديدة. سيؤدي الانخفاض الكبير في أسعار النفط في نهاية الأسبوع...
أحدثت أنباء عن متغير آخر أكثر خطورة لـ Covid مفاجأة للأسواق يوم الجمعة. انخفضت الأصول عالية الخطورة كالأسهم و السلع الصناعية بينما ارتفعت رهانات على الملاذت...
تغرق أصول المخاطرة اليوم حيث يشعر المستثمرون بالقلق من متغير جديد لفيروس كورونا في جنوب إفريقيا. يقال إن المتغير الجديد أكثر قابلية للانتقال وأقوى مناعةً...
متحول جديد للفيروس يأثر على شهية المخاطرة تشير العقود الآجلة لمؤشر DAX إلى وجود فجوة هبوطية تزيد عن 400 نقطة عند إطلاق الجلسة النقدية تنتهي...
تدهورت معنويات المخاطرة خلال الجلسة الآسيوية حيث أصبحت الأسواق قلقة بشأن متغير جديد لفيروس كورونا من جنوب إفريقيا. يقال إن متغير نو هو الأكثر قابلية...
ذهب لنبدأ تحليل اليوم بسوق الذهب. لم يتمكن السعر من اختراق منطقة المقاومة عند 1،870 دولارًا واستعاد البائعون السيطرة على السوق. دفع الزخم...
تم الإعلان للتو عن محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي. كما هو متوقع ، لم يقدم محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي أي معلومات جديدة بخصوص المزيد...
الأسواق الأمريكية مغلقة اليوم حيث تحتفل الولايات المتحدة بعطلة عيد الشكر. سيتعين على المتداولين الأمريكيين البحث في مكان آخر عن بعض التحركات السعرية. ليس...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أعلى أسواق الولايات المتحدة مغلقة بمناسبة عيد الشكر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في دائرة الضوء تشير...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم