حصاد الأسواق (25.11.2021)
أشارت المملكة العربية السعودية ، وكذلك بعض منتجي النفط الآخرين ، إلى أن أوبك + قد تتخلى عن سياسة زيادة الإنتاج الأسبوع المقبل ردًا على إصدار احتياطي...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
المزيد
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
المزيد
أشارت المملكة العربية السعودية ، وكذلك بعض منتجي النفط الآخرين ، إلى أن أوبك + قد تتخلى عن سياسة زيادة الإنتاج الأسبوع المقبل ردًا على إصدار احتياطي...
مزاج مختلط في أوروبا وصلت مطالبات البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ 5 عقود لم يجلب محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة...
انخفض عدد المواطنين الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر إلى أدنى مستوى منذ أكثر من نصف قرن، مع اختيار أرباب...
تسبب تقرير من وزارة الطاقة الأمريكية في بعض التحركات في سوق النفط. ارتفعت مخزونات النفط الخام بشكل غير متوقع في حين انخفضت مخزونات البنزين أكثر من المتوقع. •...
The United States will celebrate Thanksgiving holiday this week and it will have an impact on the trading hours of US assets. There will be no trading...
Core PCE prices in the US which exclude food and energy rose to 0.4 % month-over-month in Octobber, following 0.2 % gain in September, in line with market...
تراجعت أسهم Zoom Video بنسبة 15٪ تقريبًا يوم الثلاثاء كانت النتائج المالية العامة للربع الثالث أفضل قليلاً مما كان متوقعاً تباطؤ نمو العملاء...
أنهت وول ستريت مختلطة يوم الثلاثاء ، مع إغلاق مؤشر ناسداك (US100) منخفضًا للجلسة الثانية على التوالي ، حيث دفع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية المستثمرين...
كان مؤشر راسل 2000 (الولايات المتحدة 2000) وناسداك 100 (الولايات المتحدة 100) متأخرين عن S&P 500 (US500) وداو جونز بعد أن رشح الرئيس...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح أعلى عدد من البيانات في الولايات المتحدة قبل عيد الشكر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في...
أنهت المؤشرات الأمريكية تعاملات الأمس مختلطة - ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.17٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.55٪ ، وانخفض ناسداك بنسبة 0.50٪...
ارتفعت أسعار البن ، على غرار السلع الأساسية الأخرى ، في الأشهر الأخيرة. على أساس سنوي ، قفزت أسعار البن في البورصات بنسبة 100٪ تقريبًا. هذا هو نتيجة مخاوف...
قفزت أسعار النفط بعد ظهر اليوم. تم إطلاق التحرك التصاعدي بعد أن أعلن البيت الأبيض رسميًا الإفراج عن الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية (SPR). ستطلق الولايات...
قفزت أسعار النفط بعد ظهر اليوم. تم إطلاق التحرك التصاعدي بعد أن أعلن البيت الأبيض رسميًا الإفراج عن الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية (SPR). ستطلق الولايات...
بايدن يرشح باول لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي اختيار متشدد أكثر من برينارد إمكانية تطبيق سياسة متشددة بشكل أسرع ارتفع الدولار...
النفط تراجعت أسعار النفط حيث بدأت الأسواق في تسعير إصدار الاحتياطيات الاستراتيجية وفقًا لـ Goldman Sachs ، قام السوق بالفعل بتسعير إصدار...
تم إصدار مؤشرات فلاش PMI لشهر نوفمبر من فرنسا وألمانيا في الساعة 8:15 صباحًا بتوقيت جرينتش و 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش على التوالي. تبين أن الإصدارات من...
الجنوبية والهند والصين قد تطلق ما مجموعه 120 مليون برميل من النفط لتخفيف أسعار الوقود على المستهلكين. يشاع أنه قد يتم الإعلان عن الإصدار خلال خطاب بايدن...
من المتوقع أن تفتتح الأسواق الأوروبية على تراجعات اليوم فلاش PMIs من أوروبا والولايات المتحدة بايدن يلقي خطابا الساعة 7:00 مساءا بتوقيت...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول يوم أمس وسط أجواء متفائلة ولكن معظم المكاسب تلاشت بحلول الوقت الذي أغلق فيه السوق. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.05٪...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم