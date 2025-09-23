حصاد الأسواق (23.11.2021)
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول يوم أمس وسط أجواء متفائلة ولكن معظم المكاسب تلاشت بحلول الوقت الذي أغلق فيه السوق. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.05٪...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
انخفض سهم Rivian (RIVN.US) بأكثر من 12.0٪ بعد أنباء يوم الجمعة بأن Ford (F.US) و Rivian قد تخلوا عن خطط لتطوير سيارة كهربائية بشكل مشترك. كانت شركة Ford...
تخطط السلفادور لإصدار سندات بيتكوين بقيمة 1 مليار دولار من أجل بناء أول مدينة بيتكوين في العالم سيتم إدراج كاردانو في أكبر بورصة تشفير في...
يقترب موسم أرباح وول ستريت للربع الثالث من عام 2021 من نهايته. بينما ستستمر الشركات في الإبلاغ عن أرباحها طوال شهر ديسمبر، فإن الشركات عادة قد لا تتماشى...
شهدت الأسواق الأوروبية الافتتاح على ارتفاع طفيف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد لا يزال لم يعلن تقرير الأرباح من Zoom Video Communications تشير...
كان للدولار النيوزيلندي أداء قويًا بين عملات مجموعة العشر مؤخرًا. ومع ذلك ، تفوق أداء الدولار الأمريكي عليه ، مما أدى إلى انخفاض كبير في سوق NZDUSD خلال...
ارتفاعات في الأسهم الآسيوية مع بداية الأسبوع الجديد. ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.1٪ وارتفع مؤشر كوسبي 1.4٪ وتقدمت المؤشرات من الصين. انخفض مؤشر S &...
عادت جائحة فيروس كورونا إلى الظهور كمصدر كبير لتراجع شهية المخاطرة في الاسواق بعد أن بدأت الدول الأوروبية بالفعل في فرض قيود أكثر صرامة. سيراقب متداولو...
عملة اليوم : Bitcoin تكافح العملات المشفرة لايقاف سلسلة خسائر استمرت 10 أيام. انخفض البيتكوين إلى ما دون 55000 دولار خلال الجلسة الآسيوية اليوم ، ليتراجع...
سجل S&P 500 و Nasdaq إغلاقًا قياسيًا يوم أمس ، حيث ارتفع 0.38٪ و 0.45٪ على التوالي. انخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.17٪ بينما انخفض Russell 2000...
تراجعت قيمة ADR لمجموعة Alibaba Group (BABA.US) بأكثر من 5٪ في السوق الأولي بعد أن سجلت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة أرقام مبيعات ضعيفة في...
بلغ عدد الأمريكيين الذين يتقدمون للحصول على إعانات البطالة 0.268 مليون في الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر ، مقارنة بـ 0.269 مليون في الأسبوع السابق. جاءت...
تم طرح Rivian Automotive في 10 نوفمبر ارتفعت الأسهم بنسبة 120٪ خلال أول 5 أيام قبل أن تنخفض بنسبة 15٪ على الرغم من عائدها البالغ 0 دولار،...
تحركات مختلطة للأسهم الأوروبية توقف DE30 عن التراجع سقوط شركة كونتيننتال بعد الإطاحة بالمدير المالي تباينت حركة أسواق الأسهم الأوروبية...
أعلن البنك المركزي لجمهورية تركيا عن قرار السياسة النقدية الأخير الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. خفض CBRT سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 15.00٪. شهدت...
يعتبر قرار سعر الفائدة من البنك المركزي لجمهورية تركيا هو الحدث الأكثر إثارة اليوم لمتداولي العملات الأجنبية (11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش). من المتوقع أن...
شهدت الأسواق الأوروبية على افتتاح ثابت من المتوقع أن يخفض CBRT أسعار الفائدة 4 خطابات فيدرالية مجدولة تشير أسواق العقود...
الغاز الطبيعي بالنظر إلى فترة H4 ، يمكن أن نرى أن السعر قد ارتد عن منطقة الدعم الرئيسية عند 4،80 عدة مرات. وفقًا للتحليل الفني الكلاسيكي ،...
