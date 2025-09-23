تحليل ثلاث مخططات للأسبوع : Natgas ، US100 ، DE30 (17.11.2021)
الغاز الطبيعي بالنظر إلى فترة H4 ، يمكن أن نرى أن السعر قد ارتد عن منطقة الدعم الرئيسية عند 4،80 عدة مرات. وفقًا للتحليل الفني الكلاسيكي ،...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.26٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.58٪ وأغلق ناسداك هبوطيًا بنسبة...
النفط لا يرى أعضاء أوبك - المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة - حاجة لإعادة إمدادات النفط بوتيرة أسرع حيث يتوقعون...
من المتوقع أن تفتح الأسواق الأوروبية بشكل ثابت مؤشر أسعار المستهلكين الكندي لشهر أكتوبر، خطابات من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي تعلن...
ارتفعت أسهم Rivian (RIVN.US) بأكثر من 50٪ منذ طرح أسهم الشركة لأول مرة يوم الأربعاء مع رغبة المزيد من المستثمرين في الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية....
أرباح في مؤشرات وول ستريت يوم أمس. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.39٪ واستعاد مستويات 4700 نقطة. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.15٪ وارتفع مؤشر ناسداك...
ينخفض سعر البيتكوين إلى أقل من 60 ألف دولار العملات المشفرة هي فئة الأصول الأسوأ أداءً خلال جلسة التداول الأوروبية الصباحية. تتعرض الأصول...
يشهد اليورو بداية سيئة للأسبوع. بينما يتم تداول اليورو مقابل الدولار الأميركي بشكل ثابت اليوم ، شهد زوج العملات الرئيسي عمليات بيع قوية أمس وانخفض إلى...
انهت مؤشرات الولايات المتحدة تداول يوم أمس على تراجعات طفيفة. انخفض مؤشر داو جونز وناسداك بنسبة 0.04٪ بينما أغلق ستاندرد آند بورز 500 دون تغيير. وأغلق...
أبلغت معظم الشركات الأمريكية الكبرى عن نتائج الربع الثالث من عام 2021. لم يعد جدول الإصدار وفيرًا ومكثفًا كما في الأسابيع السابقة ولكن لا تزال هناك بعض...
المعادن الصناعية الأسوء أداءً في بداية الأسبوع الجديد. تدهورت المعنويات تجاه المعادن الأساسية بعد صدور بيانات النشاط الاقتصادي الشهرية من...
من المتوقع أن تفتح الأسهم في أوروبا على انخفاض طفيف أو على مستويات اغلاقها بيانات غير أساسية من الولايات المتحدة وأوروبا تايسون فودز ومجموعة وارنر...
تم تداول الأسهم في آسيا بشكل أعلى في بداية الأسبوع الجديد. ارتفعKospi و S & P / ASX 200 و Nikkei بينما تراجعت الأسهم في الصين يتم تداول...
ظلت الحالة المزاجية في سوق الأسهم إيجابية هذا الأسبوع على الرغم من تزايد مخاوف التضخم. كشفت أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أن أسعار...
انخفض زوج العملات AUDUSD بحدة هذا الأسبوع حيث استمر الدولار في الارتفاع مقابل العملات الرئيسية بعد أن أدى ارتفاع أسعار المستهلك الأمريكي إلى رفع توقعات...
شهدت الأسواق الأوروبية افتتاحها على انخفاض من المتوقع أن تظهر بيانات ميشيغان تحسنا تشير أسواق العقود الآجلة إلى افتتاح منخفض للجلسة...
تراجع سعر البيتكوين من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 69000 دولار ويختبر حاليًا الدعم المحلي عند 64700 دولار والذي يتزامن مع ارتداد فيبوناتشي 38.2٪...
يتم تداول DOGECOIN في نطاق سعري ضيق لبعض الوقت. على الرغم من ارتفاع Bitcoin الهائل منذ سبتمبر ، لا يزال Dogecoin يواجه مشاكل في الاختراق فوق 0.30. يتم...
