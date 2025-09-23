في المفكرة الاقتصادية: تداول وول ستريت مستمر رغم يوم المحاربين القدامى في الولايات المتحدة
من المتوقع أن تفتح الأسواق الأوروبية على حركات متباينة يوم المحاربين القدامى في الولايات المتحدة - ستفتح أسواق الأسهم الأمريكية ؛ تداول السندات مغلق....
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
المزيد
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
المزيد
من المتوقع أن تفتح الأسواق الأوروبية على حركات متباينة يوم المحاربين القدامى في الولايات المتحدة - ستفتح أسواق الأسهم الأمريكية ؛ تداول السندات مغلق....
European markets are expected to open mixed Veterans Day in the US – the US stocks markets will be open; bond trading is closed. We should expect...
أدت أعلى معدلات التضخم منذ عام 1990 إلى أكبر انخفاض للأسهم الأمريكية في شهر واحد. انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.66٪ ، وانخفض مؤشر S & P500 بنسبة 0.82٪...
ارتفاع التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في أكتوبر كسر زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي أدنى مستوى 1.15 اختبر الذهب المقاومة عند 1860 دولارًا وصلت...
قطعت مؤشرات وول ستريت سلسلة انتصارات أمس ، حيث أنهى مؤشر S&P 500 هبوطيًا للمرة الأولى في 9 أيام. كان مؤشر ناسداك هو الأسوأ أداء حيث تعرض قطاع التكنولوجيا...
من المتوقع أفتتاح ثابت في الأسواق الأوروبية بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر في دائرة الضوء تقارير الأرباح من والت ديزني وبيوند...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض مع تعرض قطاع التكنولوجيا لضغوط من انخفاض بنسبة 12٪ في سهم Tesla. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.35٪...
الأسهم الأوروبية تكمل ارتفاعها لليوم الثامن انخفضت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف عن المستويات المرتفعة الأخيرة جاءت قراءة مؤشر أسعار المنتجين...
أصدر Morgan Stanley رأيته لزوج العملات EURCAD. مستويات المقاومة 1.4900. مستويات الدعم في حال تراجع الزوج 1.3500
أصدر Morgan Stanley رأيته لزوج العملات EURCAD. مستويات المقاومة 1.4900. مستويات الدعم في حال تراجع الزوج 1.3500
اشتداد هبوط أسهم تسلا باع شقيق Elon Musk's 109مليون دولار من أسهم Tesla الأسبوع الماضي يعتقد مايكل بيري أن Musk قد يرغب في بيع...
النفط رفعت أرامكو السعودية أسعار جميع درجات الخام لتسليم ديسمبر إلى آسيا. كانت الزيادة أكبر من المتوقع وواحدة من أكبر الزيادة خلال عقد...
تستمر العملات المشفرة في التحرك الصعودي الذي تم إطلاقه خلال عطلة نهاية الأسبوع مع وصول البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 68000 دولار. يكسب كل...
شهدت الأسواق الأوروبية افتتاح على انخفاض طفيف بيانات التضخم في مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش خطابات...
أنهت المؤشرات الأمريكية التداول مرة أخرى عند مستويات قياسية جديدة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.09٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.29٪، وناسداك بنسبة...
قفز سهم AMD (AMD.US) بنسبة 10٪ خلال جلسة يوم أمس بعد الأخبار التي تفيد بأن Meta (المعروفة سابقًا باسم Facebook) ستستخدم رقائقها في مراكز البيانات الخاصة...
أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اليوم تقريرًا جديدًا عن التضخم والنمو ، مما يدل على أن متوسط توقعات التضخم ظلت دون تغيير في الأفق متوسط الأجل وارتفعت...
أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اليوم تقريرًا جديدًا عن التضخم والنمو ، مما يدل على أن متوسط توقعات التضخم ظلت دون تغيير في الأفق متوسط الأجل وارتفعت...
يقترب موسم أرباح وول ستريت للربع الثالث من عام 2021 ببطء. أبلغ حوالي 90 ٪ من أعضاء S&P 500 عن أرباحهم الفصلية بالإضافة إلى 75 شركة من مؤشر Nasdaq-100....
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم