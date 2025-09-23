الرسم البياني لليوم جنيه استرليني مقابل دولار أميركي - GBPUSD (04.11.2021)
من المقرر أن يعلن بنك إنجلترا قرار السياسة النقدية اليوم في الساعة 12:00 مساءً بتوقيت جرينتش. لا يوجد إجماع واضح على الاجتماع حيث أن الاقتصاديين الذين...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أعلى قرارات معدلات الفائدة من بنك إنجلترا، وبنك النرويج اجتماع أوبك + بشأن الإنتاج لا تزال...
سجلت المؤشرات الأمريكية أعلى مستوياتها بعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.29٪ ، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة...
صدر تقرير ADP عن التغيير في التوظيف الأمريكي في أكتوبر في الساعة 1:15 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن تظهر البيانات زيادة قدرها 400 ألف وظيفة...
افتتحت الأسهم الأوروبية متباينة يقترب DE30 من أعلى مستوياته على الإطلاق تعود لوفتهانزا (LHA.DE) إلى حركتها الصاعدة بدأت المؤشرات...
سيعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن سياسته تجاه التيسير الكمي اليوم الأسواق تتكهن زيادات الأسعار في عام 2022 قرار حاسم لأسواق مثل الذهب واليورو...
يقترب موشر راسل US2000 من أعلى مستوياته القياسية حيث ينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمدة يومين. من وجهة نظر فنية ، يقترب المؤشر من الحد...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على ارتفاع. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.37٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.39٪ وقفز ناسداك بنسبة...
ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية خلال جلسة التداول الأولى من الأسبوع الجديد يوم أمس. حتى الآن يبدو أن الأسواق تتجاهل تمامًا تقرير اللجنة الفيدرالية للسوق...
من المقرر أن تفتح الأسواق الأوروبية على انخفاض طفيف مراجعات بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر أكتوبر تقارير الأرباح من فايزر ، أكتيفيجن...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداولات يوم أمس على ارتفاعات. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.18٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.26٪ وقفز ناسداك بنسبة 0.63٪....
يتبع DE30 حركة وول ستريت الصعودية يتجاهل المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة كان مؤشر داكس أضعف بكثير خلال هذا العام مقارنةً...
قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء هو الأبرز هذا الأسبوع تقرير NFP سيكون حاسم بالنسبة للدولار الأمريكي والذهب قد يلمح بنك إنجلترا...
أغلقت وول ستريت يوم الجمعة على ارتفاعات على الرغم من ضعف أرباح شركتي آبل وأمازون. ارتفعت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية باستثناء Russel2000 إلى أرقام...
يمكن رصد تراجع شهية المخاطرة في سوق الفوركس في نهاية الأسبوع. انخفض الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي بشكل حاد خلال جلسة اليوم حيث أدت النتائج الفصلية...
أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة يوم الجمعة على حالة مزاجية متباينة ، حيث انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.1٪ ، وارتفع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.38٪ وانخفض...
سيعلن الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا عن السياسة النقدية الأسبوع المقبل. قد يصدر كلا البنكين المركزيين إعلانات مهمة لذا يجب على المثتثمرين مراقبة المعادن...
