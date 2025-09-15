⏫ارتفاع US500 بنسبة 3%
أكدت صحيفة وول ستريت جورنال التقارير والتصريحات السابقة لترامب وبيسنت بشأن تهدئة النزاع التجاري. ستخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية إلى مستوى مستهدف...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
وبحسب مصادر لرويترز، فإن العديد من أعضاء أوبك+ يريدون من المجموعة الموافقة على زيادة أخرى متسارعة في إنتاج النفط لشهر يونيو/حزيران في اجتماعها...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق ارتفاع في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.2,...
افتتحت الأسواق الأمريكية جلسة التداول النقدي يوم الأربعاء بتفاؤل كبير. بعد خمس دقائق من افتتاح وول ستريت، ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 3.2%، بينما...
أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" عن دعوة المساهمين للاجتماع في الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء 13 مايو المقبل. ويشمل جدول الأعمال...
ارتفعت أسهم شركة فيليب موريس (PM.US)، أكبر شركة تبغ في العالم، بنحو 4.5% قبيل افتتاح جلسة التداول النقدي في وول ستريت اليوم، بعد أن جاءت نتائج الربع الأول...
ارتفعت أسهم شركة بوينج (BA.US) بنحو 4.2% في تعاملات ما قبل السوق يوم الأربعاء بعد أن أعلنت شركة الطيران العملاقة عن نتائج الربع الأول التي تجاوزت...
ارتفعت الأسواق الأوروبية متتبعةً مؤشرات وول ستريت. ارتفع مؤشر DE40 بنحو 2%، بينما يُظهر مؤشر داكس النقدي ارتفاعًا يزيد عن 2.7%. تشهد أسهم SAP أكبر...
خلال الجلستين الماضيتين، ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 11%، من حوالي 84,000 دولار أمريكي إلى أكثر من 94,000 دولار أمريكي حاليًا. وقد عزز هذا الانتعاش القوي...
شهدت الكويت في مارس 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في معدل التضخم السنوي، حيث بلغ 2.41% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك...
أعلن مصرف الراجحي السعودي عن ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 34.1% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ إجمالي الأرباح 5.9 مليار ريال. وعلى أساس...
الساعة 08:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، المملكة المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل: مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب من ستاندرد آند بورز...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي:...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.3, المتوقع: 50.4, الفعلي:...
اليوم، ستكون أهم التقارير المقرر صدورها في التقويم هي تقارير مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر أبريل. ومع ذلك، يجدر أيضًا متابعة أحدث تعليقات البيت الأبيض...
ارتفعت أسواق الأسهم بشكل واضح بعد أن خفف ترامب من حدة لهجته، وخاصة في الولايات المتحدة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر US500 بنسبة 1.50% اليوم، بينما ارتفع...
الإيرادات: 19.3 مليار دولار أمريكي، -9% على أساس سنوي (مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض حجم مبيعات موديل واي والحوافز السعرية المستمرة). الأرباح...
تشير المعنويات في سوق الأسهم الأمريكية إلى انتعاش قوي بعد انخفاضات الأمس. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5%، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بأكثر من...
تشهد العقود الآجلة لمؤشر وول ستريت انتعاشًا اليوم بعد انخفاضات الأمس، حيث قاد مؤشر US100 هذه المكاسب، مرتفعًا بنسبة تقارب 1.8%. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي...
