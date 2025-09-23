أنماط إيشيموكو: بيتكوين
After hitting a new all-time high following the new SEC-approved Bitcoin ETF and growing institutional interest, Bitcoin began today's session with...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
الأسواق الأوروبية تتداول على انخفاض DE30 يتراجع عن المقاومة الرئيسية أرباح قوية من Puma و BASF و Deutsche Bank تتداول أسواق...
بعد الأداء القوي للعملات المشفرة الأسبوع الماضي ، يشهد السوق تراجعات خلال اليوم. مع ترجع Bitcoin بأكثر من 3 ٪ اليوم وتنخفض إلى ما دون علامة 60،000 دولار....
من المقرر أن يعلن بنك كندا قرار السياسته النقدية اليوم في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. من المقرر أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير ولكن قد يتخذ البنك...
من المتوقع أن تفتح الأسواق الأوروبية على انخفاض طفيف قد يعلن بنك كندا عن بداية مرحلة إعادة الاستثمار في التسهيل الكمي تقارير الأرباح من ماكدونالدز...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على ارتفاع بسيط. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.18٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.04٪ ، وارتفع ناسداك 0.06٪....
تشهد الأسواق الأوروبية على ارتفاعات يصل DE30 إلى أعلى مستوياته خلال 6 أسابيع بالقرب من 15750 نقطة أصدار أرباح من Symrise و Kion Group...
تم تداول زوج العملات الرئيسي - EURUSD – في حركة جانبية (نطاق 1.1615-1.670) خلال الأيام القليلة الماضية. ومع ذلك ، حدث اختراق هبوطي يوم أمس والحركة...
شهدت الأسواق الأوروبية افتتاح ثابت بيانات ثقة المستهلك CB لشهر سبتمبر تقارير الأرباح من Microsoft و Alphabet يتم تداول...
وصل ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز إلى مستويات قياسية جديدة أمس ، بنسبة 0.47٪ و 0.18٪ على التوالي. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.90 ٪ لكنه لا يزال يتداول...
The US earnings season is in full swing and the week ahead looks to be the biggest one yet. At least, in terms of a combined market capitalization of companies...
أرتفاع الأسهم الأوروبية خلال الجلسة يختبر DE30 الحد الأعلى لنطاق التداول كونتيننتال يخفض توقعات العام بأكمله يتم تداول أسواق...
واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعافيها من تصحيح سبتمبر الأسبوع الماضي. بينما تمكن S&P 500 و Dow Jones من الوصول إلى مستويات قياسية جديدة ، تراجع مؤشر...
ثبات في الأسواق الأوروبية مع افتتاح الجلسة مؤشر IFO الألماني لشهر أكتوبر أرباح الفصل الثالث من Facebook تشير أسواق العقود...
كانت الحالة المزاجية في آسيا مختلطة مع بداية الأسبوع الجديد. انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 0.7٪ ، وارتفع مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.3٪ ، وارتفع مؤشر...
الأسبوع القادم مليء بأحداث اقتصادية أساسية. سيتم عرض أرباح المستثمرين من الشركات الأمريكية الكبرى وكذلك تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من كلا...
أنهت الأسهم الأوروبية الأسبوع على تعويض لتراجعاتها تراجعت الأسهم الأمريكية بعد خطاب باول تجدد التوتر بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أنهت...
الأسبوع القادم مليء بأحداث اقتصادية أساسية. سيتم عرض أرباح الشركات الأمريكية الكبرى على المستثمرين وكذلك تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث...
