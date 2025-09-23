المفكرة الإقتصادية: مؤشرات مديري المشتريات لشهر أكتوبر
من المتوقع أن تفتح أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف مؤشرات مديري المشتريات لشهر أكتوبر من أوروبا والولايات المتحدة خطاب...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.30٪ ووصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق. ارتفع مؤشر ناسداك...
انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 0.431 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر ، بعد زيادة قدرها 6.088 مليون برميل في الأسبوع...
تشهد الأسهم الأمريكية ارتفاع طفيف ارتفع سهم Verizon (VZ.US) في بداية السوق على الرغم من النتائج الفصلية المختلطة أطلقت...
ارتفع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 4.4٪ في سبتمبر من 4.1٪ في أغسطس ومقارنة بتوقعات السوق عند 4.3٪ ، مع استمرار التأثير الأساسي من العام الماضي....
نفط كان يتداول النفط في اتجاه صعودي قوي مؤخرًا. ومع ذلك ، بالنظر إلى الفاصل الزمني H4 ، يمكننا أن نرى أن المشتري وصل إلى منطقة المقاومة الرئيسية على...
Earnings and subscriber growth beat expectations Revenue in line with forecasts Company expects negative cash flow in Q4 Netflix (NFLX.US)...
Oil continues to climb higher with WTI briefly trading above $83 earlier this week and Brent testing $86 mark. Crude prices pulled back during the Asian...
ناسداك 100 سجلت أسعار ناسداك 5 جلسات متتالية من الارتفاع وتمكنت من محو 78.6 ٪ من الانخفاض السابق الذي بدأ في أوائل سبتمبر. تواجه الأسعار حاليًا...
أغلقت المؤشرات من وول ستريت على ارتفعت مرة أخرى. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.74٪ ، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.71٪ ، وأضاف داو جونز 0.56٪. تم تداول...
انخفض سهم Procter & Gamble (PG.US) بأكثر من 2٪ في السوق الأولي على الرغم من حقيقة أن عملاق المنتجات الاستهلاكية قد سجل أرقامًا فصلية متفائلة. ارتفع...
يمكن رصد ارتفاع شهية المخاطرة في سوق العملات الأجنبية حيث يتم تداول عملات الملاذ الآمن مثل الدولار الأمريكي أو الين الياباني أو الفرنك السويسري...
واجه سهم Intel (NASDAQ: INTC) مشكلة لفترة طويلة ، ولم يكن لسعره اتجاه واضح منذ عام 2018 ، كما يتضح من صورة التحليل الفني. الجزء المهم الذي يبرر هذا السلوك...
من المقرر أن تفتح أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف Netflix و Johnson & Johnson و Traveller ستصدر أرباحها اليوم خطابات محافظ...
انخفاض في الأسهم الأوروبية يتراجع DE30 من مستوى تصحيح 61.8٪ سيمنز تؤكد خططها لفصل وحدة أخرى يتم تداول أسواق الأسهم الأوروبية...
تبين أن التقارير المالية للربع الثالث من البنوك الأمريكية الكبرى التي صدرت الأسبوع الماضي كانت قوية ، مما سمح للمؤشرات الأمريكية بالوصول الى أفضل أسبوع...
الوضع في أسواق الطاقة متفاوت في بداية أسبوع جديد. بينما يجري تداول برنت وغرب تكساس الوسيط أعلى بنحو 1٪ ، فإن أسعار الغاز الطبيعي تنخفض. أطلق NATGAS...
من المتوقع أن تفتح الأسواق الأوروبية على انخفاض بيانات الإنتاج الصناعي الأمريكية لشهر سبتمبر تشير أسواق العقود الآجلة إلى افتتاح منخفض...
