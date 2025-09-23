المفكرة الاقتصادي: إصدارات ثانوية من كندا والولايات المتحدة
من المتوقع أن تفتح الأسواق الأوروبية على انخفاض بيانات الإنتاج الصناعي الأمريكية لشهر سبتمبر تشير أسواق العقود الآجلة إلى افتتاح منخفض...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
يتم تداول الأسهم الآسيوية على انخفاض في بداية الأسبوع الجديد بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني المخيبة للآمال. تم تداول مؤشر Nikkei و...
تم إصدار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر سبتمبر في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تبين أن التقرير كان أفضل من المتوقع لكنه لم يطلق أي تحركات كبيرة...
ارتفعت المؤشرات الأمريكية يوم أمس وأنهت التداول على ارتفاع ملحوظ. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.71٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 1.56٪ وقفز ناسداك...
تفتح الأسهم الأمريكية على ارتفاع مطالبات البطالة الأسبوعية انخفضت بشكل حاد الأسبوع الماضي سجلت البنوك الأمريكية نتائج ربع سنوية قوية أطلقت...
بلغ عدد الأمريكيين الذين يملؤون إعانات البطالة 0.293 مليون في الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر ، وهو أدنى مستوى منذ أن ضرب الوباء الاقتصاد الأمريكي في مارس...
توقف الارتفاع في سوق النفط في بداية هذا الأسبوع. أثر تراجع شهية المخاطرة على أسواق الأسهم وكذلك أسعار النفط. كانت هناك أيضًا بعض الأخبار الأساسية الخاصة...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أعلى الخطب ستة من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي ستعلن ويلز فارجو وسيتي جروب ومورجان ستانلي عن أرباحها اليوم من...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على ارتفاع. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.30٪ ، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.73٪ بينما أغلق مؤشر Dow Jones ثابتًا كان...
تباين في الأسهم الأمريكية تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي أعلى قليلاً من التوقعات تجاوزت أرباح JPMorgan (JPM.US) توقعات السوق أطلقت...
DE30 بالنظر إلى الفاصل الزمني D1 ، يمكن للمرء أن يرى أن المؤشر قام بأكبر تصحيح هبوطي خلال الموجة الصعودية التي بدأت في نوفمبر 2020. على الرغم من رسم...
تم إصدار مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي تمت مراقبته على نطاق واسع لشهر سبتمبر وأظهر أن الضغوط التضخمية على الاقتصاد لا تزال مرتفعة في سبتمبر حيث لم...
ارتفع تداول الذهب والدولار الأمريكي قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية. سيتم نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش...
تداول مختلط في الجلسة الأوروبية تم اختبار منطقة المقاومة DE30 عند 15230 نقطة يعزز SAP توقعات الإيرادات السحابية للعام بأكمله تم...
من المحتمل أن يكون اليوم القادم يومًا كبيرًا بالنسبة للدولار الأمريكي ، وذلك بفضل حدثين كبيرين مقرر عقدهما اليوم. الأول سيكون إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين...
بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر سبتمبر ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في دائرة الضوء جي بي مورجان تطلق ماراثون...
US indices finished yesterday's trading slightly lower. S&P 500 dropped 0.24%, Nasdaq moved 0.14% lower and Dow Jones declined 0.34% Stocks...
