افتتاح الجلسة الامريكية: تحاول وول ستريت الانتعاش بعد يومين من الخسائر
تفتح الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو العالمي ارتفاع سهم Tesla (TSLA.US) بعد مبيعات قياسية في الصين أطلقت...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
النفط: يختبر برنت منطقة المقاومة الرئيسية ، أدنى المستويات المرتفعة لعام 2018 بقليل - تقع المقاومة التالية عند 90 دولارًا للبرميل هيكل...
يتم تداول الذهب بشكل جانبي منذ نهاية سبتمبر. بدأت عمليات تصحيح الحركة الهبوطية التي بدأت في بداية سبتمبر بمثابة حدود نطاق التداول - ارتداد 38.2٪ كمقاومة...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح منخفض لجلسة اليوم في أوروبا مؤشر ZEW الألماني لشهر أكتوبر خطابات نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كلاريدا...
بدأت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس بارتفاع لكن الحالة المزاجية سرعان ما تدهورت. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.69٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة...
بداية الجلسة الأمريكية عند ارتفاع طفيف ارتفاع أسعار النفط يدعم مخزونات الطاقة تراجعت أسهم شركة Southwest Airlines (LUV.US) حيث ألغت الشركة...
يتطلع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي إلى إعادة اختبار منطقة المقاومة 1.3640 يعتبر الجنيه البريطاني من أفضل العملات الرئيسية...
يمكن رصد انتعاش قوي في أسواق البلاديوم والبلاتين. دعونا نذكر أن عمليات البيع المكثفة الأخيرة في تلك الأسواق ، وخاصة سوق البلاديوم ، كانت نتيجة لتوقف العديد...
يتم الاحتفال بيوم كولومبوس اليوم في الولايات المتحدة. عطلة جزئية للسوق في الولايات المتحدة حيث سيتم إغلاق أسواق السندات للتداول اليوم بينما ستعقد جلسة...
افتتلح منخفض للأسواق الأوروبية عطلة في الولايات المتحدة وكندا تشير أسواق العقود الآجلة إلى افتتاح أضعف لجلسة التداول النقدية...
تفتح الأسهم الأمريكية على ارتفاع وسط ارتياح من صفقة مؤقتة لتأجيل تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها انخفضت مطالبات البطالة الأسبوعية...
ADP: 568ألف مقابل 428 ألف متوقع ISM العمالة الصناعية 50.2 مقابل 49.0 سابقًا ISM توظيف خدمات 53 مقابل 53.7 سابقًا هناك...
قفز سعر سهم Merck (MRK.US) ، شركة الأدوية الأمريكية المعروفة -في المقام الأول- بأدوية العلاج المناعي للسرطان ، بنحو 10٪ في نهاية الأسبوع السابق وفي بداية...
ارتفعت الأسهم في أوروبا يخترق DE30 فوق الحد الأعلى لهندسة السوق وخط الاتجاه الهابط انخفض برنامج TeamViewer بنسبة 25 ٪ بعد خفض التوجيه تم...
توقفت الارتفاعات في أسواق الطاقة بعد تصريحات الرئيس الروسي يوم أمس. وقال بوتين إن روسيا مستعدة لزيادة المعروض من الغاز الطبيعي من أجل استقرار أسواق الطاقة....
أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف أكثر مما كان متوقعا في سبتمبر. وفقًا لتقرير التوظيف الوطني الأخير من ADP ، ارتفعت الوظائف الخاصة بمقدار 568 ألف وظيفة...
