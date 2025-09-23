المفكرة الاقتصادية: دقائق البنك المركزي الأوروبي في دائرة الضوء
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أعلى البنك المركزي الأوروبي سيصدر محضر الاجتماع الأخير أدى التوقف المؤقت في ارتفاع أسعار...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
على الرغم من ضعف الجلسة الأوروبية ، تمكنت المؤشرات من وول ستريت من إنهاء جلسة يوم أمس على ارتفاعات . ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.41٪ ، وارتفع مؤشر...
ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 2.346 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من أكتوبر ، بعد زيادة قدرها 4.578 مليون في الأسبوع...
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن روسيا مستعدة لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية. وبالتالي ، تعتزم روسيا زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا والوصول...
ناسداك 100 لنبدأ تحليل اليوم بمؤشر التكنولوجيا الأمريكي - ناسداك 100 (US100). بالنظر إلى الفاصل الزمني D1 ، يمكن أن نرى أن التصحيح الهبوطي قد تعمق في...
صدر تقرير ADP عن وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة في سبتمبر في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن تظهر البيانات زيادة قدرها 428 ألف وظيفة...
اتبعت أسواق الأسهم في أوروبا خطى نظرائها الآسيويين وانخفضت في بداية جلسة يوم الأربعاء. انخفضت المؤشرات الرئيسية من القارة العجوز بأكثر من 1٪ مع انخفاض...
تحسنت الحالة المزاجية في وول ستريت أمس حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.05٪ ، ومؤشر داو جونز بنسبة 0.92٪ وارتفع ناسداك بنسبة 1.25٪. وارتفع راسل 2000...
شهدت الأسواق الأوروبية افتتاح منخفض تتوقع الأسواق ارتفاعات بأكثر من 400 ألف وظيفة في تقرير ADP انتظار نتائج DOE بعد...
ارتفاعات في الأسهم الأمريكية تجاوز مؤشر مديري المشتريات ISM للخدمات الأمريكية التوقعات سجلت شركة Pepsi (PEP.US) أرقامًا فصلية متفائلة يحاول...
قفز مؤشر مديري المشتريات ISM للخدمات للولايات المتحدة إلى 61.90 في سبتمبر من 61.7 في الشهر السابق ، متجاوزًا توقعات المحللين عند 61.3. أشارت قراءة اليوم...
في الأسابيع الأخيرة ، ظهرت مخاوف بشأن أزمة الطاقة العالمية. أدى عدم كفاية مخزونات السلع الأساسية مثل الغاز والفحم بعد الشتاء الماضي وانخفاض مستوى الإنتاج...
النفط قررت أوبك + الإبقاء على سياستها بشأن زيادة الإنتاج سيرتفع إنتاج أوبك + 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني دعت الولايات...
ارتفع سهم Tesla (TSLA.US) بما يقرب من 3٪ خلال جلسة يوم أمس بعد أن أكدت الشركة تسجيل رقم قياسي جديد لتسليم 241300 سيارة كهربائية في الربع الثالث. كانت الأرقام...
ارتفع معدل التذبذب في سوق المعادن النفيسة مؤخرًا ، مما وفر فرصاً عديدة لتجار الذهب ، خاصة هذا الأسبوع. يتحرك الذهب صعوداً منذ يوم الخميس من الأسبوع الماضي...
European markets seen opening flat Services ISM scheduled for release at 3:00 pm BST API report expected to show a drop in oil inventories After...
افتتاح ثابت للأسواق الأوروبية من المقرر إطلاق ISM للخدمات في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش من المتوقع أن يظهر تقرير API انخفاضًا في...
