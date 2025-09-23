حصاد الأسواق (05.10.2021)
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس على تراجعات ، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.30٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.94٪ وانخفض ناسداك بنسبة 2.14٪. كان...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
توصي JMMC ، اللجنة الفنية العاملة في أوبك + ، بالحفاظ على السياسة الحالية لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر. في وقت سابق كان هناك تكهنات...
تراجعات في الأسهم الأوروبية DE30 يجد دعما في منطقة 15000 نقطة وافق مساهمو دايملر على فصل وحدة الشاحنات يتم تداول أسواق...
في حين تمكن خام برنت من الوصول إلى مستويات عالية جديدة بعد الوباء الأسبوع الماضي واختبار مستوى 80 دولارًا لأول مرة منذ أكتوبر 2018 ، يستمر خام غرب تكساس...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح مختلط للجلسة الأوروبية اجتماع أوبك + بعد الظهر تشير أسواق العقود الآجلة إلى افتتاح ثابت إلى...
افتتاح مختلطة للجلسة الآسيوية في بداية الأسبوع الجديد. تراجع مؤشر نيكي 1.2٪ بينما ارتفع مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 1.3٪. بشكل عام ، كانت الجلسة...
تتراجع شهية المخاطرة على الأسواق المالية خلال جلسة اليوم، مع نقص الطاقة في الصين ، وأزمة الوقود في المملكة المتحدة. تعزز الدولار بعد التعليقات الأخيرة...
حركة مهمة في سوق النفط اليوم. ارتفع النفط الخام بين عشية وضحاها ، مما سمح لخام برنت (النفط) باختبار علامة 80 دولارًا للبرميل - وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر...
افتتاح منخفض في الأسهم في أوروبا كلمات من البنك المركزي الأوروبي وأعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشير أسواق العقود الآجلة إلى افتتاح...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول الأمس مختلطًا - فقد انخفض مؤشر S&P 500 وناسداك بينما ارتفع مؤشر Russell 2000 و Dow Jones كان من الممكن أيضًا ملاحظة...
بدأ الدولار الأمريكي أسبوعًا من الارتفاعات مقابل أزواج العملات الأساسية ، في حين تعرضت السلع مثل الذهب للضغط من جديد. التحليل الفني EUR /...
افتتاح الأسهم الأمريكية بانخفاض على اغلبها تجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 1.5٪ لفترة وجيزة Facebook (FB.US) توقف العمل مؤقتًا...
ارتفعت الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة المصنعة في الولايات المتحدة بنسبة 1.8٪ مقارنة بالشهر السابق في أغسطس ، بعد انخفاضها بنسبة 0.1٪ (تم تعديله إلى 0.5٪)...
أجريت الانتخابات الألمانية في نهاية الأسبوع الماضي وتشير النتائج إلى تحول في القوة في أكبر اقتصاد في أوروبا. وأظهرت النتائج أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي...
تستعد الأسواق الأوروبية لفتح أعلى اصدار بيانات السلع المعمرة الأمريكية لشهر أغسطس خطاب محافظ بنك إنجلترا ورئيس البنك المركزي الأوروبي تشير...
أطلقت الأسهم في آسيا أسبوعًا جديدًا في حالة مزاجية مختلطة. ارتفع S & P / ASX 200 و Kospi ، وتداول مؤشر Nikkei بشكل ثابت وتداولت المؤشرات من الصين...
أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة التداول في المنطقة الحمراء تخلف Evergrande عن الموعد النهائي للسداد اختبر برنت أعلى مستوياته هذا العام أنهت...
