أسواق ثلالث قد تشهد تحركات مهمة خلال هذا الأسبوع (26.09.2021)
انتهى اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي ولكن البنوك المركزية تستعد لجدول الأعمال الأسبوع المقبل. ولا يزال الوضع حول شركة Evergrande الصينية المحرك أكبر لألسوق....
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
تم إصدار مؤشرات فلاش PMI لشهر سبتمبر من الولايات المتحدة في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش. تبين أن مؤشرات مديري المشتريات من أوروبا التي صدرت هذا الصباح...
ارتفع المؤشر الألماني يوم الخميس ويمكن أن يواصل انتعاشه على شكل حرف V لليوم الثالث. مخطط D1 يقترب مؤشر DE30 من القمة عند 15772...
بلغ عدد طلبات إعانات البطالة 0.351 مليون في الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر ، مقارنة بزيادة 0.335 مليون معدلة في الأسبوع السابق. جاءت قراءة اليوم أعلى من...
The Bank of England left its benchmark interest rate unchanged at a record low of 0.1% and the bond-buying programme at £895 billion during...
أعلن البنك المركزي لجمهورية تركيا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن يترك البنك المركزي التركي...
من الممكن رصد بعض حالات العزوف عن المخاطرة في الأسواق في الدقيقتين الماضيتين. تراجعت المؤشرات في أوروبا والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية ، وقفزت أسعار الذهب...
اخترق زوج USDCAD فوق منطقة مقاومة 1.2830 يوم الاثنين لكن المضاربين على الارتفاع لم يتمكنوا من التمسك بهذه المكاسب. فشل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشددًا...
شهدت الأسواق الأوروبية افتتاحها على انخفاض قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا PMI من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إصدارات تشير...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على ارتفاعات. مع ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.0٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.95٪ ، وارتفع مؤشر...
اغلاقات يوم الاربعاء واصلت المؤشرات الأوروبية مكاسبها يوم أمس يعتقد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن التناقص التدريجي "قد يكون...
المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية من البيان الافتتاحي: تهدف إجراءات بنك الاحتياطي...
كما هو متوقع ، لي يغير بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته. ومع ذلك ، لدينا في البيان إشارة إلى أنه إذا استمر التقدم ، فيجب أن يبدأ التناقص قريبًا (وهذا يعني...
ترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الفيدرالية عند 0-0.25٪ وشراء السندات بمعدل 120 مليار دولار شهريًا. ومع ذلك ، قال البنك المركزي إن الاقتصاد...
تشير آخر الأخبار من أسواق آسيا إلى أنه يمكننا توقع نوع من المساعدة لشركة Evergrande ، فيبدو ان المساعدة ستكون بشكل عملية استحواذ حكومية على الشركة. ستتم...
انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 3.481 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر ، بعد انخفاض قدره 6.422 مليون في الأسبوع السابق...
كان من المتوقع أن يكون قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حدثًا رئيسيًا هذا الأسبوع. مع ذلك ، أظهرت عمليات البيع التي وصلت إلى الأسواق في بداية هذا...
ارتفعت الأسهم الأوروبية يتجاوز DE30 الحد الأعلى لهندسة السوق تقول لوفتهانزا إن حجوزات السفر بين أوروبا والولايات المتحدة قفزت بنسبة 40٪...
