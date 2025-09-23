الرسم البياني لليوم - USDJPY (22.09.2021)
تبين أن قرار بنك اليابان هذا الصباح ليس حدثًا في الأسواق , وهذا الأمر ليس بمفاجئ ، حيث كان من المتوقع ألا يقوم بنك اليابان بأي تغييرات في سياسته. ومع ذلك...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
تستعد الأسواق الأوروبية لبداية جلسة أعلى ستعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) عن قرارها بشأن سعر الفائدة اليوم تستعد أسواق...
الوضع في السوق هادئ إلى حد ما. يبدو أن المستثمرين يتطلعون إلى وضع Evergrande اليوم واجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم (7:00 مساءً بتوقيت...
إغلاقات الجلسة الامريكية ليوم الثلثاء انتعاش الأسهم الأوروبية ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف في جلسة متقلبة ارتفاع أسعار...
انخفض سعر الذهب بالأمس إلى حوالي 1742 دولارًا للأونصة ، وهو أدنى مستوى منذ 12 أغسطس. خلال جلسة اليوم ، نشط المشترون وارتفع السعر بنحو 30 دولارًا وتمكن...
تفتح الأسهم الأمريكية على ارتفاعات تراجع أوبر (UBER.US) تتعرض أسهم Big Lots (BIG.US) للضغط بعد تخفيض المحللين لتصنيفها انتعشت...
يلتقط البلاتين أنفاسه بعد عمليات البيع المكثفة يوم أمس. في حين أن الانخفاضات في سوق PLATINUM يوم أمس لم تكن شديدة كما في سوق البلاديوم ، انخفض المعدن الثمين...
شهد افتتاح الأسواق الأوروبية على ارتفاعات الإعلان عن قرارات ريكسبانك وبنك اليابان خلال اليوم الإعلان بيانات سوق الإسكان الأمريكية لشهر...
تؤثر مخاوف التخلف عن سداد اليون إيفرجراند في الصين على معنويات السوق تسارع عمليات بيع الأسهم أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم على...
انخفض Evergrande بنسبة تصل إلى 10.2 ٪ إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 11 عامًا حيث يشك المستثمرون في أن المطور الذي لديه التزامات بقيمة 305 مليار دولار يمكنه...
يوم الاثنين تفتح الأسهم الأمريكية على انخفاض مخاوف إيفرجراند تلقي بثقلها على معنويات السوق انتقد تسلا (TSLA.US) من قبل رئيس مجلس سلامة...
استمرار تكثيف عمليات البيع في أسواق الأسهم العالمية. هذه التراجعات ناجمة عن تزايد المخاوف في سوق العقارات الصيني والتأثيرات غير المباشرة المحتملة تضعف...
Evergrande هي ثاني أكبر مطور عقاري في الصين تبلغ ديونها حوالي 300 مليار دولار أمريكي قامت الشركة ببناء 1-1.5 مليون شقة قيد التنفيذ انخفضت...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح ضعيف قرارات من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وبنك اليابان وبنك إنجلترا مجدولة لهذا الأسبوع تشير...
تراجعت الأسهم في آسيا في بداية أسبوع جديد مع تصاعد المخاوف بشأن التخلف عن السداد في سوق العقارات الصينية. انخفضت أسهم Evergrande المدرجة في هونج كونج...
بينما كان هذا الأسبوع مثيرًا للاهتمام مع صدور قراءات التضخم ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ، إلا أنه لن يقارن بأهمية الأسبوع القادم! من المرجح أن...
الأسهم العالمية تحت الضغط استمرار تماسك الدولار الأمريكي تراجع شهية المخاطرة في أسواق السلع تجلب الجلسة الأخيرة من الأسبوع نفورًا...
سيخضع DAX لعملية تحول ضخمة معايير جديدة للإدراج التوسع إلى تنسيق 40 عضوًا سيخضع مؤشر DAX الألماني لتغييرات هائلة بعد إغلاق...
