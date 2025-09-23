نظرة على نمو سهم - Netflix
تعد Netflix مثالًا رائعًا على إجراءات النمو الناجحة ، حيث تجمع بين إمكانات الرسملة طويلة الأجل ومرونة تخصيص موارد رأس المال الممتازة. يفحص هذا التحليل...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
تبين أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من نيوزيلندا كان مفاجأة إيجابية كبيرة. توقعت السوق أن ينمو الاقتصاد النيوزيلندي بنسبة 1.4٪ على أساس ربع...
أغلقت المؤشرات الأوروبية الجلسة باللون الأحمر • ارﺗﻔﻌت أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﺑﻧﺳﺑﺔ 3٪ ، ﺑﻌد أن أظﮭرت ﺑﯾﺎﻧﺎت إدارة اﻟﻣﻌﻟوﻣﺎت اﻧﺧﻔﺎﺿﺎً أﮐﺑر ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ...
تشير العقود الآجلة الى حركة متباينة في الأسواق الأوروبية أصدار تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أغسطس في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت...
أصدر Morgan Stanley رأيه عن حركة زوج العملات AUDNZD التي دعم فيها احنماليات الحركة الصعودية من سعر السوق عند1.0312 مع احتمال وصول الأسعار إلى هدف 1.0800 ويرى...
تراجعت أسهم شركة Apple بما يزيد عن 1٪ أمس بعد أن كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة عن أحدث طراز للهواتف الذكية ، iPhone 13 ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من...
Crude inventories in the US dropped by 6.422 million barrels in the week ended September 10, following an 1.529 million decrease in the previous...
ارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة 0.4٪ في أغسطس ، منخفضًا من 0.9٪ في يوليو في حين كانت التوقعات عند 0.5٪. أدت عمليات الإغلاق في أواخر...
ارتفع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 4.1٪ في أغسطس من 3.7٪ في يوليو ومقارنة بتوقعات السوق التس كانت عند 3.9٪ ، مع استمرار التأثير الأساسي من العام الماضي....
حركات مختلطة في الأسهم الأوروبية يتم تداول DE30 بين متوسطات متحرك 50 و 200 ساعة يعزز Brenntag توقعات EBITDA للعام بأكمله يتم تداول...
الجنيه البريطاني هو الأفضل أداءً بين العملات الرئيسية العشرة. لترتفع مقابل معظم العملات بعد صدور بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس. حيث...
بينما تمكنت الأسهم في أوروبا والولايات المتحدة من التعافي إلى حد ما من انخفاضات الأسبوع الماضي ، استمرت المؤشرات الصينية في الانخفاض. تلقى المؤشر الصيني...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أضعف من يوم أمس من المتوقع أن يظهر تقرير وزارة الطاقة انخفاضًا في مخزونات الطاقة ستصدر بيانات مؤشر أسعار...
أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم أن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بشكل طفيف إلى 5.3٪ على أساس سنوي في أغسطس من 5.4٪ في يونيو ويوليو ، بما يتوافق...
بلج باور (PLUG.US) - حققت شركة الخلايا الهيدروجينية الأمريكية مكاسب تزيد عن 5٪ خلال جلسة وول ستريت ليوم أمس. أعلنت الشركة أنها ستوسع عملياتها في القارة...
أصدر Credit Agricole نظرته بشأن زوج العملات GBPUSD. يري البنك احتمالية أكبر لارتفاع الزوج من سعر السوق الحالي عند مستويات 1.3838...
أغلقت الأسهم الأوروبية دون تغيير انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الدولار الأمريكي تحت ضغط ، أسعار...
انخفضت الأسهم في آسيا بعد صدور بيانات مخيبة للآمال من الصين. Kospi هو أحد المؤشرات القليلة من المنطقة التي تشهد مكاسب خلال الجلسة تبين أن البيانات...
