افتتاح الجلسة الامريكية: حركة غير واضحة في وول ستريت عقب بيانات التضخم
يتباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 5.3٪ على أساس سنوي ، تماشياً مع التوقعات انخفض سهم Oracle (ORCL.US) بعد أرقام فصلية متفاوتة سيعقد...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
تم الإعلان عن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي تمت مراقبته على نطاق واسع لشهر أغسطس. جاءت البيانات متوافقة مع التوقعات حيث انخفض معدل التضخم العام...
سوق النفط يخترق خام غرب تكساس الوسيط المقاومة الرئيسية ، مما يمهد الطريق لاختبار مستويات المقاومة التالية عند 72.50 دولار يتوقع بنك أمريكا...
تحركات مختلطة في الأسواق الأوروبية DE30 يتعافى من الانخفاض الصباحي ستطلق شركة سيمنز هيلثينيرز أهدافًا جديدة متوسطة المدى في نوفمبر يتم...
تلقى الذهب ضربة خلال الأسبوع الماضي أدت الى تراجع الأسعار من منطقة ارتداد 38.2 ٪ (1825 دولارًا) إلى مستويات تصحيح 50 ٪ من الحركة الصعودية التي بدأت في...
افتتاح ثابت في الأسواق الأوروبية الافتتاح إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر أغسطس مجدول لليوم الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش وفقًا...
يتم تداول الأسهم في آسيا على ارتفاع اليوم في محاولة للحاق بالمكاسب التي تحققت خلال جلسة يوم أمس في أوروبا والولايات المتحدة. Kospi تفوق في الأداء حيث كسب...
مكاسب في الأسهم الأوروبية بعد خمس جلسات خاسرة يحاول مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 التعافي من خسائر الأسبوع الماضي توقعات التضخم في...
تمحو أسواق الأسهم الأمريكية المكاسب المبكرة وتتحرك هبوطيًا تضخم مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس أعلى بقليل من التوقعات تؤخر Take-Two Interactive...
انتعاش الأسهم الأمريكية انخفض سهم Nike (NKE.US) بعد خفض تصنيفها انخفض سهم Virgin Galactic (SPCE.US) أطلقت المؤشرات الأمريكية...
شهد مؤشر داكس DE30 ، بالإضافة إلى المؤشرات الأوروبية الأخرى ، بمكاسب كبيرة في الأسعار في بداية الأسبوع الجديد. كانت الجلسات الآسيوية والأوروبية هادئة نوعًا...
ارتفاعات في الأسهم الأوروبية DE30 يختبر المقاومة في منطقة 15700 نقطة دايملر وبي إم دبليو تحد من انتاج السيارات الفاخرة للحفاظ...
انخفاض في سوق الأسهم في آسيا ، وقطاع التكنولوجيا يقود الخسائر. تدهورت المعنويات بعد ظهور تقارير تفيد بأن الصين قد توسع حملتها على قطاع التكنولوجيا طلبت...
تعرض زوج اليورو مقابل الفرنك السويسري لضربة يوم الخميس من الأسبوع الماضي ليتراجع عن المنطقة المجاورة لخط الاتجاه الهبوطي. كان الدافع وراء هذه الخطوة هو...
المؤشرات الأوروبية تستعد لبداية أسبوع ايجابية من المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية ومؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع اصدار تقارير مؤشر...
تتراجع أسواق الأسهم عن مكاسب يوم الجمعة ارتفاع السلع وارتفاع أسعار النفط بنسبة 2٪ تضخم مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس بأكثر بقليل...
انخفض سهم Apple (AAPL.US) بنسبة 2.5٪ تقريبًا خلال جلسة التداول الأمريكية اليوم بعد قرار مكافحة الاحتكار الذي أمرت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة بالسماح...
تعرضت الأسهم بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأصول الخطرة إلى ضربة هذا الأسبوع. تحسن الوضع بشكل طفيف مع نهاية الأسبوع حيث أقنع البنك المركزي الأوروبي المستثمرين...
