CD Projekt في منطقة دعم رئيسية 💡 هل سيعزز The Witcher 4 و Cyberpunk 2 هذا الاتجاه المستمر؟ ❓
سجلت أسهم شركة CD Projekt (CDR.PL) انخفاضًا متواصلًا اليوم، على الرغم من نتائجها المالية الممتازة للربع الثاني من عام 2025. يُذكر أنه بناءً على النتائج...
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
منطقة اليورو - بيانات التضخم لشهر أغسطس: مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي: 0.2% على أساس شهري؛ السابق: 0.0% على أساس شهري مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي:...
انهار زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بشكل حاد بعد عمليات البيع في سوق السندات الحكومية البريطانية، مما دفع العائدات على سندات الثلاثين عامًا...
بدأ شهر سبتمبر بشكل غير متوقع بعودة القضايا التجارية والاضطرابات المحيطة بقرار محكمة الاستئناف الفيدرالية، الذي أيد الحكم الأصلي بعدم قانونية الرسوم الجمركية...
بعد جلسة أمس التي غابت فيها التداولات في وول ستريت، تشهد العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة تراجعًا وسط تجدد حالة عدم اليقين والاضطرابات القانونية...
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة بنحو 0.10% في أول أيام الأسبوع. ويُعدّ تقلب السوق محدودًا نظرًا لإغلاق أسواق النقد الأمريكية اليوم بمناسبة...
هل يؤكد تقرير الوظائف غير الزراعية خفض الفائدة في سبتمبر؟ هل لا تزال هناك إمكانات لأسهم التكنولوجيا للارتفاع؟ هل التضخم...
منذ بداية العام، يتحرك زوج العملات GBPUSD في اتجاه تصاعدي. بالنظر إلى الفاصل الزمني اليومي، حدد سعر الصرف قمة محلية في منطقة 1.3750، تلاه تصحيح هبوطي....
بدأت شركة وورلد ليبرتي فاينانشال (WLFI) التداول اليوم على منصات تداول العملات الرقمية الرئيسية، بما في ذلك بينانس، وأوكي إكس، وبايبت. الرمز المميز، الذي...
فيما يلي بعض أهم النتائج الفصلية المقررة للشركات الأمريكية المدرجة هذا الأسبوع: الثلاثاء، 2 سبتمبر 2025: بعد السوق:...
أكدت شركة "بروج بي إل سي"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 29 أغسطس على توزيع...
في بداية أسبوع جديد، وهو أول يوم تداول في سبتمبر، حافظت العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة على هدوءها، مع تحركات محدودة بنحو ±0.05%....
تشهد أسعار الذهب والفضة ارتفاعًا حادًا اليوم، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات عديدة، مدفوعةً بتوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي،...
ارتفعت أسهم علي بابا في بورصة هونغ كونغ اليوم بأكثر من 10%، مسجلةً أكبر مكسب يومي لها منذ مارس من هذا العام. ويُعزى هذا الارتفاع الحاد في السوق بالأساس...
وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إلى نحو 68.59 %، حيث تم تشغيل نحو 1000 ميجاوات من أصل 1800 ميجاوات....
بدأ الدولار الأمريكي شهر سبتمبر بتراجع ملحوظ مقابل معظم العملات العالمية، على الرغم من إغلاق وول ستريت اليوم بسبب عطلة عيد العمال. في الصباح، لاحظنا...
يبدو أن بداية الشهر الجديد تُصب في صالح أسواق الأسهم الأوروبية. فقد عادت موجة تفاؤل واضحة، مدعومة ببيانات إيجابية من اقتصادات القارة العجوز. وتشير أحدث...
الساعة ١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات التوظيف لشهر يوليو: معدل البطالة: الفعلي ٦.٢٪؛ المتوقع ٦.٢٪؛ السابق ٦.٣٪؛ انخفض معدل...
كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو الصادرة اليوم عن نتائج فاقت التوقعات. وبينما كانت أرقام أكبر الاقتصادات قراءات نهائية، تجدر الإشارة...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.1, المتوقع: 49.9, الفعلي:...
